Ahogy arról korábban beszámoltunk, szokatlan látvány fogadta kedden kora délután Nyíregyházán, az Országzászló tér kereszteződésénél járókat. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület sietett egy tetőn kószáló macska segítségére. Az egyesülettől megtudtuk, vármegyei iparkamara munkatársai már több napja felfigyeltek az állatra a Nyírvíz-palota tetején. Azt hitték, a macska fogságba esett, ezért segíteni akartak neki, és értesítették a speciális mentőket. Az egyesület vezetője, Vincellér Tibor a tűzoltóságot mozgósítva próbált megtenni mindent, amit egy ilyen helyzetben csak lehet. Ellenben a „bajszos vándor” nem kért a segítségből, amit gyorsan ki is fejezett: elszökött, majd elbújt lelkiismeretes megmentői elől. A meghiúsult állatmentésről beszélgettünk Vincellér Tiborral, aki azt is elárulta, nem ez volt az első esett, hogy bajba jutott négylábúhoz riasztották a speciális mentőket, és bizony akad olyan mentőakció is, ami hosszú évekre emlékezetes marad.

Állatmentés vagy sem: nem biztos, hogy veszélyben van a macska

Fotó: Illusztráció: Pixabay

Van, hogy speciális eset az állatmentés

– Az esetek többségében mi akkor vonulunk ki egy helyszínre, amikor a hivatásos szervek lehetőségei véget érnek. Legyen szó holttest, vagy eltűnt személy felkutatásáról, esetleg olyan szituációkról, amik alpin-technikát igényelnek. Az állatmentés sem kivétel ez alól, ugyanis vannak ezzel foglalkozó hivatásos szervezetek, de mi akkor kerülünk képbe, amikor ők nem tudnak segíteni. Mentettünk már ki állatot csatornából, kútból, de szedtünk le négylábút tetőről, sőt stablondeszka alól is. Az állatok sokszor olyan helyekre is bejutnak, ahonnan később képtelenek kijönni. Az egyik ilyen esetben egy régi típusú házhoz hívtak minket. Az épület alsó és felső padolása, a deszkák közé fialt egy macska. Az anyaállat eltűnt, a kicsik viszont ott maradtak, majd időnként kijöttek, újra visszahúzódtak – elevenített fel néhány korábbi esetet a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület elnöke, aki az egyik legemlékezetesebb állatmentésükről is mesélt portálunknak.

Az étkezőasztaltól a pöcegödörbe

A történet felelevenítése előtt azonban nem árt tudni, hogy a speciális mentők önkéntesen, a „civil” állásuk mellett segítenek másoknak. A saját szabadidejük terhére kockáztatják testi épségüket, hogy kihúzzanak embereket a romok alól, megmentsenek egy tetőn ragadt, vagy éppen pöcegödörbe szorult állatot.