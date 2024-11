Komoly bizonyítékok

– Olyan komoly bizonyítékaim vannak, amelyek miatt meg kell szüntetni a velem szemben folytatott eljárást. Hamis iratokat csatolt be a rendőrség, a videón például még a dátum is rossz, ám ezt nem vette figyelembe az ügyészség, amikor a vádiratot készítették – mondta a nő az előkészítő ülésen, és az is kiderült: korábban azt kérte, hogy elfogultság miatt dr. Mészáros Attila főügyészségi ügyészt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészséget is zárják ki az eljárásból. A Legfőbb Ügyészség ezt elutasította, ám Z. Zs-né kitartott e kérése mellett.

Hamis bizonyítékok miatt 16 hónapja állok a legszigorúbb kényszerintézkedés alatt és szenvedek emiatt. Nem jártam aznap az édesanyámnál, és kamerafelvétel is bizonyítja, hogy abban az időben, amikor a bűncselekmény történt, nem lehettem a helyszínen, ennek ellenére elkészült a vádirat. Ennek oka vagy figyelmetlenség vagy elfogultság

– jelentette ki az előkészítő ülésen asszony, akit többször is megkért a bíró, hogy csak akkor szólaljon meg, ha erre engedélyt kap. – Nem érzem magam bűnösnek, még részben sem – mondta akkor Z. Zs-né, és sírva tette hozzá: megrendítette, ami történt. – Felfoghatatlan és feldolgozhatatlan, hogy az édesanyámat ilyen körülmények között kellett elveszítenem. Az utóbbi időben nagyon jó volt a kapcsolatunk, sem fizikailag, sem erkölcsileg nem lettem volna arra képes, hogy bántsam – jelentette ki október 16-án.

Bűnözők közé került

A pénteki tárgyaláson kiderült, Z. Zs-né hamis tanúzás, rágalmazás és segítségnyújtás elmulasztása miatt is feljelentést tett a testvére ellen. – Az ebédet mindig korán vitték ki édesanyámhoz, és mivel a testvérem azt mondta a vallomásában, hogy amikor odaért, már nem volt a kapun az ételesdoboz, lebuktatta magát, hiszen ebből kiderül, hogy nem kora délután ért oda, hanem jóval korábban. Ő sokáig kórházban dolgozott, van egészségügyi szakképesítése, ennek ellenére meg sem próbálta újraéleszteni az édesanyánkat, hanem inkább fotózgatott. Kötelessége lett volna segíteni neki, és akkor még mindig élne – sírta el magát az asszony, aki azt mondta, május 31-én este látta utoljára az anyukáját. – Nagyon örültünk egymásnak, fotókat nézegettünk, és véletlenül megkarmolta a lábszáramat – ekkor került a DNS-em a körme alá és nem másnap, hiszen akkor nem is jártam nála. Akkor este azt mondta, ugyanúgy szeret, mint a testvéremet és hozzátette: sajnálja, hogy a végrendeletébe engem nem vett bele. Elárulta nekem, hogy meg fogja azt változtatni, s hogy ezt másnap a testvéremmel is közli – fogalmazott a vádlott, aki polgári jogi igényt is beterjesztett: 15 millió forint kártérítést kér a nővérétől.