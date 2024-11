Készüljön fel, mert sokszor okozhat kellemetlenséget, ha elmegy az áram, főleg ha nem is számítunk rá. Ilyenkor, áramszünet alkalmával sok helyen nincs meleg víz, fűtés, internet, tv sem, de még a hűtő is leolvadhat. Időnként karbantartási munkálatokat végeznek a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így összeszedtük a november 14-i lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Buj, Nagyhalász, Nagykálló, Nyírtelek egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni csütörtökön.

Rendszeresen karbantartják a hálózatot a váratlan áramszünet megelőzéséért

Fotó: MW-Archív

Nyíregyháza

November 14., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig:

Kigyó utca 1.

Kigyó utca HRSZ:5030/2

Iskola utca

Kürt utca 5-11.

Luther utca Kodály iskola

Szarvas utca 2-4.

Szarvas utca 2.

Kigyó utca 2 – 16.

Kigyó utca 1 – 17.

Iskola utca 2 – 6.

Iskola utca 3 – 5.

Szarvas utca 2 – 50.

Kereszt utca 2 – 4.

Tompa Mihály utca 2 – 9000.

Tompa Mihály utca 1 – 13.

Országzászló tér 4 – 4.

Debreceni út 41 – 41.

Virág utca 65 – 65.

Kürt utca 4 – 8.

Kürt utca 3 – 3.

Debreceni út HRSZ:31557/5.

Hrsz. HRSZ: 31567/14.

Butyka sor Hrsz:129.

Butyka-Telep 17218/11.

Butykai út 17007/11 hrsz

Butyka sor 28.

Mester utca 7/B

Suták Sámuel utca HRSZ:01434/67.

Butyka sor HRSZ:17019/12.

Mester utca

Kabay János utca 2 – 40.

Kabay János utca 5 – 45.

Császárszállási utca 1334 – 17142.

Császárszállási utca 1 – 9001.

Suták Sámuel utca 17 – 17.

Butykai út 28 – 118.

Butykai út 13 – 17219.

Benkő István utca 2 – 46.

Benkő István utca 1 – 33.

Butyka sor 14 – 9010.

Butyka sor 57 – 133.

Gagna dűlő 10 – 10.

Vay Ádám utca 2 – 52.

Vay Ádám utca 1 – 41.

Bojtár utca 9020 – 9024.

Bojtár utca 25 – 9005.

Mester utca 2 – 54.

Mester utca 1 – 35.

Bajcsy-Zsilinszky utca 2 – 40.

Bajcsy-Zsilinszky utca 1 – 53.

László tanya HRSZ:01457/8.

László tanya HRSZ:01449/20.

László tanya HRSZ:01457/16.

László tanya 28 – 44.

László tanya 1 – 27.

Jánosbokor HRSZ:0696/181.

Hóvirág utca HRSZ:0750/119.

Bojtár utca 39-41 HRSZ:21215/2.

Benkő bokor HRSZ:21224.

Benkő bokor HRSZ:21208.

Benkő bokor 2 216 1 hrsz

Benkő bokor HRSZ :0801/23.

Hrsz. HRSZ:813/9.

Gerhátbokor HRSZ:17958.

Gerhátbokor HRSZ:9021.

Gerhátbokor HRSZ:9005.

Gerhátbokor HRSZ:0798/4.

Gerhátbokor HRSZ:9003.

Gerhátbokor 37-41.

Gerhátbokor HRSZ:17878/1.

Rókabokor HRSZ:0807/39.

Polyákbokor 0787/18 hrsz. előtt

Polyákbokor 35128 sz. szelvény

Polyákbokor 0790 hrsz.

Istvánbokor HRSZ:0713/20.

Újtelekbokor 0733 hrsz út

Szélsőbokori út HRSZ:0740/70.

Zsindely utca 1 – 11.

Vajdabokor 2 – 24.

Vajdabokor 3 – 3.

Boglya utca 4 – 8.

Boglya utca 5 – 7.

Kazal utca 2 – 2.

Kazal utca 5 – 5.

Újtelekbokor 2 – 20.

Újtelekbokor 1 – 63.

Patics utca 4 – 4.

Patics utca 7 – 15.

Lego utca 15 – 15.

Vályog utca 17 – 17.

Kovácsbokor 10 – 9006.

Kovácsbokor 11 – 15.

Pitvar utca 1 – 1.

Jánosbokor 62 – 9012.

Jánosbokor 71 – 89.

Benkő bokor 2 – 21206.

Benkő bokor 1 – 805.

Bojtár utca 2 – 9000.

Bojtár utca 9 – 53.

Gerhátbokor 2 – 9020.

Gerhátbokor 1 – 17951.

Rókabokor 4 – 9014.

Rókabokor 1 – 9007.

Szélsőbokor 14 – 72.

Szélsőbokor 53 – 63.

Tiszavasvári út 254 – 696.

Tiszavasvári út 159 – 159.

Gémeskút utca 5 – 5.

Kancsó utca 14 – 14.

Kancsó utca 7 – 13.

Polyákbokor 6 – 9004.

Polyákbokor 1 – 39.

Nádas Bokor 2 – 12.

Nádas Bokor 5 – 11.

Istvánbokor 2 – 32.

Istvánbokor 1 - 59.