Készüljön fel, mert sokszor okozhat kellemetlenséget, ha elmegy az áram, főleg ha nem is számítunk rá. Ilyenkor, áramszünet alkalmával sok helyen nincs meleg víz, fűtés, internet, tv sem, de még a hűtő is leolvadhat. Időnként karbantartási munkálatokat végeznek a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így összeszedtük a november 5-i lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Mátészalka, Nagycserkesz, Napkor, Nyírtelek és Terem egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni hétfőn.

Rendszeresen karban tartják a hálózatot a váratlan áramszünet megelőzéséért.

Nyíregyháza

November 5., kedd 6.00-tól 18.00-ig:

Dugonics utca

Kinizsi Pál utca 6 – 28.

Kinizsi Pál utca 3 – 9.

Dugonics utca 2 – 2.

Dugonics utca 1 – 13.

November 5., kedd 8.00-tól 9.00-ig:

Kállói utca 59.

Csáktornya utca 6 – 16.

Csáktornya utca 5 – 15.

Esze Tamás utca 2 – 30.

Esze Tamás utca 3 – 23.

Kállói út 63 – 63.

Táncsics Mihály utca 22 – 22.

Táncsics Mihály utca 21 – 33.

Zimony utca 4 – 4.

November 5., kedd 8.00-tól 16.00-ig:

Bedő Bokor HRSZ:088/8.

Debrőbokor HRSZ:0579/36.

Debrőbokor HRSZ:0573/6.

Debrőbokor 4 – 32.

Debrőbokor 1 – 31.

Tiszalöki út 193 – 193.

Bedő Bokor 6 – 36.

Áramszünet a vármegyében

Mátészalka

November 5., kedd 8.00-tól 16.00-ig:

Meggyesi út HRSZ:0119/24.

Meggyesi utca

Külterület HRSZ:093/3.

Hrsz. HRSZ:0108/3.

Meggyesi utca HRSZ:0124/4.

Meggyesi út HRSZ:0124/1.

Meggyesi út HRSZ:0116/4.

Blau tag HRSZ:4745.

Blau tag 4767-3.

Blau tag 4760/1hrsz

Blau tag HRSZ:4765/3.

Blau tag Hrsz 004786/4.

Blau tag HRSZ:4790/3.

Blau tag 4786/1.

Blau tag HRSZ:4778/7.

Blau tag Hrsz:4778/9.

Blau tag

Blau tag Hrsz:4778/8.

Blau tag hrsz.:4782/2.

Blau tag HRSZ:4770/5.

Marx Károly utca 1 – 1.

Meggyesi út 34 – 150.

Meggyesi út 41 – 41.

Október 23. tér 12 – 12.

Zöldfa utca 101 – 101.

Blau tag 2 – 100.

Blau tag 3 – 4739.

Széchenyi István utca 2 – 2.

Báthory tér 1 – 1.

November 5., kedd 10.00-tól 12.00-ig:

Zöldfa utca 106/C 219/6 hrsz.

Zöldfa utca HRSZ:1/5.

Zöldfa utca 88 – 180.

Zöldfa utca 105 – 105.

Nagycserkesz

November 5., kedd 8.00-tól 16.00-ig: