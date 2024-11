Sok helyen okozhat kellemetlenséget, ha elmegy az áram, főleg ha nem is számítunk rá. Előre fel kell készülni arra is, ha ebben a hidegben órákon át nincs meleg víz, vagy fűtés, de áramszünet alkalmával elmehet az internet és a tv is, de még a hűtő is leolvadhat. Időnként karbantartási munkálatokat végeznek a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így összeszedtük a november 22-i lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Baktalórántháza, Kisvárda és Vaja egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni pénteken.

Nyíregyháza

November 12., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Debreceni út 106 – 106.

Külterület HRSZ:01103/25.

Mandabokori út HRSZ:01104/53.

Rozsrétszőlő HRSZ:01249/7.

Kállai Rét sor HRSZ:01242/19.

Rozstelek utca HRSZ:01108/21.

Rozsrétbokor dűlő HRSZ.: 01108/17.

Kerítés utca HRSZ:14076/2.

Kerítés utca HRSZ:01162/30.

Kerülő utca 13-19 HRSZ:01164/3.

Homok utca HRSZ:01164/40.

Hajlás utca 31-33 HRSZ:14111/1.

Ösvény utca 59.

Görgey Artúr utca HRSZ:01183/28.

Szabadság utca HRSZ:01179/80.

Fő utca 61 – 61.

Mandabokor I. 38 – 56.

Mandabokor I. 35 – 61.

Mandabokori út 12 – 44.

Fenyő utca 14 – 78.

Fenyő utca 21 – 14073.

Mandabokor 40 – 40.

Főzde utca 10 – 82.

Főzde utca 9 – 14027.

Kerítés utca 46 – 60.

Kerítés utca 45 – 79.

Kerűlő utca 2 – 46.

Kerűlő utca 3 – 21.

Rozsrét bokor 18 – 26.

Rozstelek utca 18 – 18.

Szabadság utca 8 – 1166.

Szabadság utca 1 – 19.

Rozsrétbokor dűlő 2 – 9006.

Rozsrétbokor dűlő 7 – 11.

Kerülő utca 1 – 1.

Rozsrétszőlő 10 – 14.

Rozsrétszőlő 3 – 41141.

Görgey Artúr utca 16 – 60.

Görgey Artúr utca 7 – 21.

Lőtér utca 1 – 1179.

Hajlás utca 36 – 118.

Hajlás utca 27 – 14001.

Tulipán utca 9007 – 9007.

Berkenye utca 3 – 3.

Homok utca 6 – 34.

Homok utca 5 – 27.

Mandabokor III. 42 – 9002.

Mandabokor III. 13 – 13.

Ösvény utca 2 – 72.

Ösvény utca 1 – 14055.

Baktalórántháza

November 12., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Külterület HRSZ:2412.

Hrsz. HRSZ:2415.