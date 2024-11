Készüljön fel, mert sokszor okozhat kellemetlenséget, ha elmegy az áram, főleg ha nem is számítunk rá. Ilyenkor, áramszünet alkalmával sok helyen nincs meleg víz, fűtés, internet, tv sem, de még a hűtő is leolvadhat. Időnként karbantartási munkálatokat végeznek a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így összeszedtük a november 14-i lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Nagykálló és Nyírbátor egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni pénteken.

Áramszünet lesz pénteken több vármegyei településen

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nyíregyháza

November 15., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Előd utca Muskotály sarok

Hrsz. HRSZ:0129/104.

Temető utca HRSZ:0133/21.

Temető utca HRSZ:0133/5.

Temető utca Hrsz.:0133/40.

Attila utca ELEJE

Fejedelem utca 1előtt

Szabó Lőrinc utca 4-6.

Szabó Lőrinc utca Jázmin sarok

Csillagfény utca HRSZ:0139/58.

Árvácska utca 0139/4 hrsz.

Muskotály utca 12 – 66.

Muskotály utca 19 – 63.

Harkály utca 2 – 2.

Fácán utca 22 – 44.

Fácán utca 41 – 63.

Muskotály köz 1 – 7.

Csalogány utca 10 – 28.

Csalogány utca 11 – 13.

Temető utca 2 – 9016.

Temető utca 1 – 9005.

Zerge utca 2 – 26.

Zerge utca 1 – 27.

Csillagfény utca 2 – 8.

Csillagfény utca 1 – 5.

Csaba utca 8 – 52.

Csaba utca 7 – 57.

Temető köz 4 – 4.

Előd utca 32 – 32.

Előd utca 35 – 75.

Fejedelem utca 2 – 36.

Fejedelem utca 1 – 35.

Gyula utca 2 – 36.

Gyula utca 1 – 35.

Krizantém utca 2 – 2.

Attila utca 2 – 94.

Attila utca 1 – 75.

Szabó Lőrinc utca 2 – 72.

Szabó Lőrinc utca 1 – 61.

Lóczibokor HRSZ:01043/37.

Simai út HRSZ:01043/27.

Simai út HRSZ:01043/44,45.

Simai út HRSZ:01043/37.

Simai út HRSZ:01043/36.

Simai út HRSZ:01043/46.

Simai út HRSZ:01043/42.

Simai út HRSZ:01043/41.

Simai út HRSZ:01043/40.

Simai út HRSZ:01043/39.

Simai út HRSZ:01043/38.

Lomb utca HRSZ:0996/33.

Hrsz. HRSZ:0777/4.

Hrsz. HRSZ:21504/4.

Újtelekbokor 81-83.

Újtelekbokor HRSZ:0737/119.

Paripa utca HRSZ:0779/47.

Újtelekbokor HRSZ:0864/20.

Újtelekbokor 70-72-74.

Újtelekbokor 70-72-74.

Újtelekbokor HRSZ:21515/3.

Felsősimai út HRSZ:0875/3.

Felsősimai út HRSZ:9006.

Hrsz. HRSZ:0878.

Felsősimai út

Alsóbadur utca HRSZ: 01055/17.

Alsóbadur utca HRSZ:01058/35.

Mandabokor I. HRSZ:01046/28.

Kalászos utca HRSZ:13727/38.

Mandabokori út HRSZ:13768/4.

Mandabokor I. 2 – 9022.

Mandabokor I. 1 – 63.

Mandabokori út 24 – 13722.

Mandabokori út 1 – 33.

Tüske utca 4 – 68.

Tüske utca 3 – 69.

Szelesbokor 740 – 740.

Botoló utca 3 – 5.

Lomb utca 9002 – 9002.

Lomb utca 7 – 19.

Paripa utca 4 – 4.

Paripa utca 7 – 11.

Telek utca 4 – 4.

Lóczibokor 14 – 9008.

Lóczibokor 5 – 9009.

Eke utca 5 – 5.

Juhar utca 2 – 6.

Juhar utca 1 – 21.

Kalászos utca 2 – 26.

Kalászos utca 1 – 21.

Alsóbadurbokor utca 42 – 42.

Simai út 78 – 736.

Simai út 779 – 9003.

Lomb utca 6 – 14.

Lomb utca 1 – 15.

Alsóbadur utca 2 – 68.

Alsóbadur utca 1 – 1135.

Sertéstelep 6 – 20.

Sertéstelep 1 – 17.

Karikás utca 12 – 14.

Karikás utca 9 – 21.

Mandabokor 1130 – 1130.

Mandabokor 1 – 1.

Újtelekbokor 18 – 2150.

Újtelekbokor 33 – 9003.

Lovas utca 10 – 10.

Alsóbadúrbokor 18 – 18.

Alsóbadúrbokor 17 – 41.

Lomb utca 2 – 994.

Lomb utca 1 – 11.

Luby Margit utca 38 – 38.

Árpa utca 12 – 14.

Felsősimai út 10 – 12.

Felsősimai út 9 – 9005.

Mandabokor II. 2 – 9010.

Mandabokor II. 1 – 9011.

Verbunk utca 2 – 2.

Jegenye utca 2 – 28.

Jegenye utca 1 – 23.

Taliga utca 18 – 28.

Taliga utca 17 – 17.

Mandabokor III. 2 – 9000.