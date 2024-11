Súlyosabb bűncselekmények

– Hadd emeljem ki a sok eset közül Tibi őzbak ügyét. 1970. augusztus 3-án a Pest megyei Kóka település melletti erdőben egy 69 éves asszonyt több sebből vérezve találtak, aki nem sokkal később a sérülései miatt el is hunyt. Pár nappal korábban szintén ott a közelben, Dány községben egy 71 éves nőt találtak súlyos sérülésekkel. Még egy harmadik hölgyet is megtámadott ez az őzbak, de hál’ istennek neki nem lett semmi baja, mert a családtagok a segítségére siettek. Ezzel az esettel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy háznál tilos vadállatot nevelni. Ez a Tibi őzbak is egyéves koráig nagyon aranyos kis őzikének bizonyult, de utána, hogy elkezdődött az üzekedés időszaka, ingerlékeny lett. Megszökött a háztól 16 hónapos korában, és végül nekitámadt az embereknek. – Az orvvadászatok közül hadd emeljek ki egy 2012-es ügyet: a magyarlukafai rapsic embert is ölt. Az orvvadászatok gyakran kapcsolódnak sokkal súlyosabb típusú bűncselekményekhez, például a lőfegyverrel való visszaéléshez. Úgy tudom, ennek az ügynek a hatására született meg 2012-ben az a törvény – ami aztán 2013-ban lépett hatályba –, hogy az orvvadászat is bűncselekmény.