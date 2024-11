Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, immár második alkalommal rendezte meg Mátészalkán az EleQtRooM Alapítvány és a Mind Mate Inspiráció Egyesület a Technológiai Intelligencia Konferenciát, amely közösségi platformot biztosít az ipar és az oktatás résztvevői számára tapasztalatcserére, valamint együttműködési lehetőségekre. A konferencián előadást tartott dr. Szászi István, a Bosch-csoport vezetője Magyarországon és az adriai régióban, Mátészalka díszpolgára is. Lapunknak arról is beszélt, hogyan lehet inspirálni a fiatalokat, és milyen kihívásokkal küzd európai autóipar.

Dr. Szászi István az autóipar nehézségeiről is beszélt

Fotó: Bosch

– Az egyik legfontosabb, hogy legyen álmunk – e nélkül nincs mit megvalósítani. Amikor elindulunk egy úton, nehézségekbe ütközünk, ami egy teljesen természetes folyamat. Ám kitartónak és alázatosnak kell lenni. Ezt meg kell értenie a fiatalságnak, sőt a felnőtteknek is, nem szabad feladni az álmainkat. Ne legyen kifogás az, hogy hol születtünk, honnan indultunk. Ezeket az ember nem választhatja meg. Azt gondolom, ha büszkék vagyunk arra, milyen közegből jöttünk – még akkor is, ha az nem adott nekünk megfelelő alapokat –, akkor ugyanúgy sikeresek lehetünk, mint azok, akik a fővárosból, elit iskolából indulva építik a pályájukat – hangsúlyozta dr. Szászi István, akitől azt is megtudtuk, sok fiatallal az a gond, hogy fogalma sincs, mit szeretne csinálni a közeli, vagy éppen a távoli jövőben.

Autóipar és a China speed

– Az az első dolog, hogy elhatározzuk, hol szeretnénk lenni egy bizonyos idő múlva. Amint ez megvan, már el lehet indulni, enélkül viszont nincs kijelölt irány sem. Ma az autóipar nagyon nehéz helyzetben van. Ezt cégvezetőként én is érzem. Azonban ezeket a problémákat meg kell oldanunk. Kína hihetetlenül nagy kihívója az európai gyártóknak. Kiváló termékeket gyártanak, méghozzá sokkal alacsonyabb áron. Bár lehetetlennek tűnhet, de árban is versenyeznünk kell velük. Biztos vagyok benne, hogy nem maradnak meg a jelenlegi árszintek – a kínai gyártók esetében sem –, de ennél is fontosabb, hogy olyan innovációs ugrások kellenek, amiket most még el sem tudunk képzelni. Ne felejtsük el, hogy a kínai ipar az elmúlt 30 évben nemcsak megtanult autót gyártani, hanem ma már olyan járműveket állít elő, amik minőségben is felveszik a versenyt az európai presztízsmárkák termékeivel. Minőségben nincs különbség, a sebességben viszont igen, bizonyos fejlesztési folyamatok nagyságrendekkel gyorsabban mennek végbe Kínában, mint Európában. Ezt az időhátrányt le kell küzdenünk, hatékonyabbnak kell lennünk, ugyanis nem véletlenül jött létre a „China speed” mint szakzsargon az autóiparban.