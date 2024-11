Nyíregyháza, Borbánya. Gyakran elhangzott a ,,Csokit vagy csalunk!” felszólítás halloween éjszakáján Nyíregyházán a borbányai városrészben. A gyermekeknek ugyanis immár negyedik alkalommal rendezték meg ezt az édességkereső játékot. A kialakult szokás szerint október 31-én a gyermekek ajtóról ajtóra járnak, és csokit vagy más édességet kérnek a ház lakóitól. A kifejezés eredetileg arra utalt, ha a gyermekek nem kapják meg a kért csokit, akkor valamilyen csínyt elkövetnek az ott lakók ellen.

Fotó: Magánarchívum

– Egy ismerősöm három éven keresztül szervezte meg ezt a programot a gyermekek nagy örömére, az idén pedig a feleségemmel, Viktóriával átvettük tőle ezt a nem könnyű, de hálás feladatot. A program lényege, hogy a gyermekek elindulnak halloweenes jelmezekben Borbánya utcáin, s felkeresnek olyan házakat, ahol kapnak majd édességeket. Hogy melyik házba érdemes bekopogtatniuk, illetve hangosan kiáltaniuk, hogy ,,csokit vagy csalunk”, ezt onnan tudhatják, hogy a játékban részt vevő lakások kapuját, előkertjét, udvarát előre feldíszítik a házigazdák – tájékoztatta szerkesztőségünket Szabó Dániel.

– Az idén 15 család és 280 gyermek jelentkezett erre a játékra. A fiatalok között volt óvodás, általános iskolás és gimnazista is. A gyermekek gyalogosan járták végig az utcákat a szülők kíséretében, igaz egy térkép is segítette őket, hogy melyik utcákat érdemes felkeresniük. Az ifjak karszalagot is kaptak, ezzel jelezve a családoknak, hogy olyan gyermekekről van szó, akik előzetesen jelentkeztek erre a programra. A fiatalok biztonságáról rendőri járőrszolgálat és a helyi polgárőrség gondoskodott. Mivel nem minden család tudta feldíszíteni a házát, de részt szeretett volna venni a játékban, hogy a gyermekeknek örömet szerezzenek, először a Petőfi-iskolánál gyülekeztünk 17 órakor a halloweenes díszben pompázó autókkal. Ennek tükrében az oktatási intézménynél a ,,csomagtartót vagy csalunk” kifejezés volt a jelszó. A kivilágított házakhoz 18 órakor indultak el a fiatalok, s a családokat 20 óráig kereshették fel. Ha esetleg valahol már elfogytak az édességek, ott lekapcsolják a lámpákat, de ilyen nagyon ritkán van, az idén sem volt – folytatta Szabó Dániel, majd kitért a halloween eredetére is.