Dr. Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója ötven éve lapunk olvasója. – A vármegyei lapot már gyerekkoromban is naponta kezembe vehettem, hiszen mindennap hozta a postás nyírcsaholyi otthonunkba. Amíg édesapám élt, ő is értesült a leglényegesebb történésekről, mivel az újságot elejétől a végéig kiolvasó édesanyám, akinek sajnos idővel vészesen megromlott a látása, akkoriban hűségesen beszámolt neki a friss Kelet legérdekesebb híreiről, cikkeiről. Ezt a módszert követem én is egy idő óta munkahelyemen, a Szatmári Múzeumban is, ahol a munkatársaimnak kötelezővé tettem a Kelet-Magyarország-szemlézést és arról a beszámolót számomra. Tudni akarok minden, vármegyénket érintő fontos eseményről, különösen azokról, amelyek szűkebb hazám, Mátészalka és környékével, kiváltképp múzeumunk életével foglalkoznak. Szívügyem a most jubiláló Kelet-Magyarország sorsa, hiszen mindig beszámolt a munkám során elért sikereimről. Ennek pedig elévülhetetlen szerepe volt abban is, hogy 2008-ban az év embere lettem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, s éppen tíz éve átvehettem a Prima díjat Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában.