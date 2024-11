A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a vármegyei kormányhivatalok és a NAV szakemberei Győrben, Újfehértón és Iregszemcsén tartottak őszi szaporítóanyag ellenőrzést október 20-án és 21-én. Az ellenőrzések célja most is az illegális szaporítóanyag-kereskedelem felderítése volt, valamint a helyes piaci magatartásra kívánták felhívni a figyelmet. A vizsgálatok számos hiányosságra rávilágítottak, ezért a hatóságok több esetben zárolták vagy megsemmisítették a problémás termékeket – tette közzé a vizsgálat eredményét honlapján a Nébih.

Fotó: Nébih

A győri Aréna Piacon, az Újfehértói Kisállatbörzén és az Iregszemcsén megtartott hatósági ellenőrzéseken a felügyelők megállapították, hogy a piacokon található szaporítóanyagok jelentős része nem felel meg a törvény előírásainak, amely a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról rendelkezik.

A nem megfelelőség miatt a szaporítóanyagok egy részét a helyszíneken megsemmisítették, míg egy másik részét zár alá vették. Újfehértón, a gyümölcsoltványok esetében 350 málnatőt, 100 feketeribiszkét, 15 törzses köszmétét, valamint kisebb mennyiségben őszibarackot, szilvát, cseresznyét és almafát semmisítettek meg – írja a hivatal. A megsemmisítés oka elsősorban a címke vagy a növényútlevél hiánya, valamint az igazolatlan származás volt. Több esetben az árusításra felkínált növények fajtaazonossága is kérdésesnek bizonyult. Újfehértón is megtartották a szaporítóanyagok ellenőrzését. A szakemberek a napjainkban népszerű internetes hirdetéseknek is a „nyomába eredtek”: próbavásárlást hajtottak végre Újfehértón, ahol „Polka” fajtájú málnatöveket akartak eladni. A helyszínen ellenőrzött termelőről kiderült, hogy nem rendelkezik gyümölcs-szaporítóanyag előállítási és forgalmazási jogosultsággal, sem a szaporítóanyag-felügyeleti, sem a növényegészségügyi hatóság részéről. Az eladásra szánt sarjakat a helyszínen található termő málnaültetvényről szedték fel. Az ültetvényen nagyságrendileg 12 ezer növényt találtak. A Nébih közleményében rámutatott: fontos, hogy a vásárlók elsősorban a hazai előállítású szaporítóanyagokat vásárolják, mert így jutnak hozzá a hatóság által ellenőrzött, kiváló minőségű gyümölcs-szaporítóanyaghoz, és egyben erősítik a hazai szaporítóanyag-előállítást is!