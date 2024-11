A világtörténelemben rengeteg olyan találmányt állítottak az emberiség szolgálatába, melyet maga a természet inspirált. Az ember megfigyelte a természetet, majd átvett tőle bizonyos megoldásokat. Így született meg a tapadókorong, ami a gőte, vagy éppen a polip lábán lévő „szervek” működését utánozza.

– A projektünk alapötletét is a természet adta: az enyhe szellőben a növények hajladoznak. Ezt az enyhez mozgást a piezo-kristállyal lehet szimulálni. Amennyiben ráteszünk egy hajlékony, de megfelelő keménységű acélszálat, akkor elektromosságot generálhatunk. Ez persze elenyésző mennyiség, de ha elegendő szálat használunk, akkor már mérhető kapacitást kapunk. A zseblámpán túl más berendezésekhez is jó lehet ez a technológia. Vegyük például a barlangokat, ezek némelyikében szenzorokat helyeznek el bizonyos mérésekhez, ám igencsak körülményes lejuttatni az áramforrást. A szenzorok működtetéséhez kiváló lehet a piezo-technológia, mivel enyhe szellő egy barlangban is van, és nincs nagy áramfelvétel – ismertette a Bánkirobot Team projektjének működését a csapat vezetője. A bánkisok találmányai azonban nem csupán az európai figyelmet keltették fel. A csapat az év elején Tajvanban járt, ahol a HandExo elnevezésű projektjük a dél-amerikai szakemberek tetszését is elnyertek. Ennek eredményeként meghívást kaptak Peruba egy rangos technológiai konferenciára. Az eseményről hamarosan részletesen is beszámolunk.