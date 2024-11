A perui expó főként dél-amerikai kiállítókat vonultat fel, Európát csupán néhány olasz és egy belga csapat képviseli, no meg természetesen a Bánkirobot Team. A kiállítás közelében egy NASA-konferenciát rendeznek, ráadásul a helyi kongresszusban egy űrkutatással kapcsolatos törvényt fogadnak el a napokban.

– A delegációk vezetőit is meghívták a szavazásra, így én is jelen leszek az ominózus eseményen. Ahogyan korábban az ázsiai országok, úgy Peru is tartogat majd kulturális csemegéket számunkra. Az első ilyen az volt, amikor rádöbbentünk, mekkorát a távolságok a városok között. A térképen mindez elsőre nem tűnt fel, egészen addig, amíg az ember meg nem nézi a léptékeket. Az expo mellett kirándulni is szeretnénk, de csak kevés dologra lesz időnk, mivel a néhány kinézett látnivaló is több órás autóút – sorolta a különlegességeket a csapat vezetője. A Bánkirobot Team Peruban szerzett élményeiről hamarosan beszámolunk.