„Magyarország meg tudja csinálni” címmel a kormány nemzeti konzultációt indított az új gazdaságpolitikáról, a 11 kérdést tartalmazó íveket folyamatosan postázzák.

– A konzultáció célja egyértelműen az, hogy a magyar gazdaság gyarapodjon, a családok jövedelme és a bérek emelkedjenek, a kis- és közepes vállalkozások megerősödjenek, és megfizethetőbb legyen a lakhatás – mondta dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő, kormánybiztos a csütörtöki, nyíregyházi sajtótájékoztatón. – A nemzeti kormány 2010 óta eddig 13 alkalommal kérte ki így a magyar emberek véleményét jelentős politikai, gazdasági és társadalmi kérdésben.

Bekerült a nemzeti konzultációba a béremelési program is: új megállapodást kell kötni a munkáltatókkal és a munkavállalókkal egy többéves, a gazdasági növekedésen alapuló béremelési programról. Így előre kiszámítható módon kell elérni a négyszázezer forintos minimálbért és az egymillió forintos átlagbért. A kormány álláspontja szerint a Diákhitelhez hasonlóan a munkát vállaló fiataloknak is nulla kamatozású hitelt kell adni, a munkáshitel segíti a fiatalok életkezdését. Véleményt nyilváníthatnak az emberek a tizenharmadik havi nyugdíj szükségességéről is. A kérdőíven arról is lehet állást foglalni, hogy Magyarországnak joga van-e kimaradni a bevándorlók befogadásából és elosztásából.