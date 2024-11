Kicskáné Veszprémi Csilla és Kovácsné Bereczki Katalin Vásárosnaményban

Fotó: M. Magyar László

A vármegyei vadásznapokon rendszeresen vannak kutyabemutatók. Ezeknek a bemutatóknak gyakori résztvevője a szamosbecsi Kicskáné Veszprémi Csilla és a fehérgyarmati Kovácsné Bereczki Katalin.

– Vadászcsaládból származom, így számomra természetes a vadászkutya, kiskorom óta szoros kapcsolatban vagyok velük. Kezdetben az édesapám és a bátyám vadászott, aztán pedig én is levizsgáztam. Van magyar vizslám és német vizslám is – mondta el érdeklődésünkre Kicskáné Veszprémi Csilla.

– Természetesen gyermekkoromban még csak a kutyák érdekeltek, aztán ahogy telt-múlt az idő, ahogy nagyobb lettem, levizsgáztam én is. Két éve kaptam egy magyar vizslát is a német vizsla mellé. A kutyáknak köszönhetően ismerkedtem meg Katival, összebarátkoztunk, azóta mint két jó barátnő, együtt tartunk kutyás bemutatókat.

Sokat kell velük foglalkozni

Össze lehet hasonlítani a magyar vizslát meg a német vizslát? – kérdeztük Kicskáné Veszprémi Csillától.

– Nem tudok, nem is akarok különbséget tenni közöttük, mert én mind a kettőt nagyon szeretem. Egyes vélemények szerint a német vizslák erősebbek, jobban bírják a munkát, azonban szerintem a magyar vizslák is legalább ugyanolyan jó kutyák. Az biztos, hogy mind a kettővel sokat kell foglalkozni. Ennek a német vizslának a neve: Szamos-menti Vadász Donna. A kiskorától foglalkozom vele, szinte már ismeri minden kézmozdulatomat, minden rezdülésemet.

Csilla és Katalin egy héten kétszer, olykor többször is találkoznak, s együtt foglalkoznak, gyakorolnak a kutyákkal.

– Csillához hasonlóan én is nagyon szeretem a kutyákat. Először egy magyar vizslával kezdtem el foglalkozni, megcsináltunk minden vizsgát, amit csak lehetett. Nagy kihívást jelentett, amikor lett egy német vizslám, mivel teljesen más a habitusa, mint a magyar vizslának. Keményebb bánásmódot igényel, viszont ha kiképeztük és hozzánk szokott, akkor nagyon-nagyon jól együttműködik a gazdájával, nagyon-nagyon barátságos, megszerettem. Ráadásul szelíd is, ami azért fontos, mert járunk gyermekekhez óvodákba, iskolákba bemutatózni.

– A fiatalok nagyon szeretik azokat az interaktív bemutatókat, amiket tartunk. Olyankor a gyermekek is elmondják, hogy van-e kutyájuk, hogyan foglalkoznak vele, mi pedig tanácsokat adunk, illetve megtanítjuk őket néhány dologra, hogy foglalkozzanak a kutyákkal. Nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat – magyarázta Kovácsné Bereczki Katalin, aki három éve rendelkezik vadászengedéllyel. Négy kutyája van, három magyar vizsla és egy német vizsla. – Egyaránt tartunk bemutatókat a magyar és a német vizslával is. Egyformán ismerik a feladatokat, minden kutyát felkészítünk ugyanis a bemutatókra. Most úgy döntöttünk Csillával, hogy a német vizslákat hozzuk el a vásárosnaményi vadásznapra.

Megmutatják, mit is tanultak

Kicskáné Veszprémi Csilla még hozzátette a beszélgetés végén:

– Sok-sok élményünk van a vadászatokkal kapcsolatban, ugyanis közösen járunk például vásárosnaményi vagy napkori nagyterítékes hajtásokra, legyen szó akár fácánról vagy kacsáról. Szeretjük ezeket a napokat, hiszen egész nap a kutyákkal foglalkozhatunk, s jó érzés látni, hogyan valósítják meg mindazt, amit a foglalkozásokon megtanultak. Mindennek megvan a sajátos feelingje, a hangulata, ugyanakkor én személy szerint szeretem a lesvadászatokat is.