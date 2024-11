Elkészült a Szabolcs-Szatmár-Beregben is közkedvelt László Evelin Hansa Studios-ban rögzített lemeze. A világhírű stúdiónak egyedi hangzásvilágot és két új dalszöveget is köszönhet A Dal 2024 győztese. A nyereményalbum első darabja, a Merengő videoklippel együtt jelent meg a minap.

Öt dallal jelentkezett László Evelin A Dal 2024 című műsorba, a Legényes címet viselő meg is nyerte a dalversenyt. Főnyereményként a világhírű Hansa Studios-ban készíthette el új albumát. A heteken át tartó munkában egy nemzetközi csapat és Madarász Gábor „Madi” is közreműködött. Az elismert dalszerző, zenész nemcsak a dalválasztó elődöntőjében segített a Legényes áthangszerelésében, hanem két sláger-gyanús dallal is hozzájárult a végeredményhez, amelyek hamarosan szintén napvilágot látnak.

A Petőfi Zenei Díjas énekesnő elárulta, hogy a legendás berlini stúdió jelentős hatással volt a zenei stílusára, és két új dal szövegének megírására inspirálta, amelyek hallhatók lesznek a nyereménylemezen. Az album dalai egyedi hangzásvilággal, a 70-es, 80-as évek szintipop világát idéző, mégis modern felfogásban mutatkoznak majd be.

„Kísérleteztünk új hangzásokkal, de közben megtartottuk a mélyebb, személyesebb témáimat is. Berlin egyszerre hozott szabadságot és kreatív ötleteket, ami az alkotás szempontjából egyedülálló lehetőség volt. Az pedig, hogy egy ilyen sikeres és elismert zenésszel dolgozhattam együtt, mint Madarász Gábor „Madi” – amellett, hogy hatalmas megtiszteltetés – óriási élmény volt” – számolt be a stúdiómunka részleteiről A Dal 2024 győztes produkciójának előadója.