Minden bizonnyal azok közé tartoznak a polgárőrök, akik úgy ismerik a lakóhelyüket, mint a tenyerüket. Legyen szó belterületről vagy külterületről, az adott térség minden zegzugában otthonosan mozognak. Így aztán nem véletlen, hogy fontos szerepet játszottak az elmúlt hónapokban abban az országos akcióban, amelyet az illegális hulladéklerakó-helyek felderítésére indítottak. Napjainkban ugyanis egyre nagyobb problémát jelent a környezet védelme. Ez ellen védekezni csak úgy lehet, ha az egész társadalom részt vesz benne, azonban különösen fontos szerep hárul a polgárőrökre, hiszen a szolgálati idejük során számos helyen megfordulnak, minden rendellenes dolgot észrevesznek, így az illegálisan lepakolt szemetet is kifigyelik. Bár a polgárőrök alapfeladata elsősorban a bűnmegelőzés és jelzésadás, azonban elkötelezettek a tiszta és élhető környezet megóvásában is, hiszen az illegális hulladék nemcsak az élővilágra és a környezeti elemekre jelent veszélyt, de rontja a közbiztonság és tiszta település érzetét is. Vármegyénk polgárőrei ezért is csatlakoztak örömmel ahhoz a programhoz, amit az Országos Polgárőr Szövetség kezdeményezett. Az illegális hulladéklerakó helyek felderítésére indított program sikersztori lett, s ebben a vármegyei polgárőröknek is komoly szerepe van. A társadalom fejlődésével egyre nyilvánvalóbb, a környezetünk védelme nem tűr halasztást. A polgárőrség, amelynek alapfeladatai a bűnmegelőzés és jelzésadás, elkötelezett a tiszta és élhető környezet megóvásban is. A szervezet országos hálózatával és jogi felhatalmazással, az Energiaügyi Minisztérium támogatásával végzi az illegális hulladéklerakók felderítését, és jelentéseivel évek óta segíti a hatóságok környezetvédelmi munkáját.

Hatszáz illegális lerakó

– Az illegális hulladék nemcsak az élővilágra és a környezeti elemekre jelent veszélyt, de rontja a közbiztonság és tiszta környezet érzetét is. A polgárőrség ezért is csatlakozott örömmel a programhoz, ugyanis az Országos Polgárőr Szövetséghez (OPSZ) tartozó közel kétezer Polgárőr Egyesületből ezer egyesület vállalta, hogy továbbra is kiemelten figyel a tisztaságra, és az élhető környezet védelmére a hatóságokkal, és a helyi közösségekkel együttműködve – mondta lapunknak Lisovszki Róbert.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke emlékeztetett rá, hogy az „Illegális Hulladéklerakó Helyek Felderítése 2024” projekt nyitórendezvényét idén áprilisban tartották Demecserben, s a Vármegyei Polgárőr Szövetség 153 tagegyesületének több mint a fele, 78 polgárőr egyesület jelentkezett a programba.

– Természetesen a programot megelőző időkben sem ment el egy polgárőr sem az illegálisan kihelyezett szemétkupac mellett, viszont ez a projekt összefogta, és támogatta a köz- és külterületeken elhelyezett hulladék elleni harcot – fogalmazott az elnök.

– Polgárőreink április óta, csaknem 3000 esetben keresték az illegális hulladéklerakó helyeket több mint 6000 ember részvételével. Szolgálataikat általában gépkocsival, de sok esetben gyalogosan, motorkerékpárral és kerékpárral látták el, míg a lovas polgárőrök lóhátról járták be az adott területet. Technikai eszközök is segítették az eddigi felderítéseket, hiszen a drónnal és vadkamerával rendelkező egyesületek gyakran ezeket használva érték el, hogy a program ilyen sikeres legyen – részletezte Lisovszki Róbert, aki összesítette is a vármegyei eredményeket: polgárőreink az elmúlt fél évben 608 esetben találtak illegális hulladéklerakó helyeket, ami körülbelül 575 köbméter szemetet jelentett.