Magas rangú egyházi méltóság látogatott Nyíregyházára szombaton este. Eminenciás Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa a Vatikánból érkezett és három napot töltött el hazánkban. Látogatása során november 15-én a fővárosban megáldotta az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ és Egyetemi Kollégiumot a XIV. kerületi Ida utcában. Az intézmény a Görögkatolikus Metropólia új kulturális központja lesz, mintegy félszáz, felsőoktatásban részt vevő hallgatónak biztosít helyet. Másnap Miskolcra látogatott, szombaton délután pedig Nyíregyházán tekintette meg az Európában is egyedülállónak számító Görögkatolikus Múzeumot, ahol Szocska A. Ábel püspök fogadta.

Claudio Gugerotti bíboros Nyíregyházán Fotó: Bozsó Katalin

Papnövedékekkel is találkozott, valamint részt vett a Szent Miklós - székesegyházban az esti vecsernyén, vasárnap Máriapócson tett látogatást a görögkatolikus közösségeknél. A bíboros a kulturális központ megáldásánál arról beszélt: "Legyünk kíváncsiak, nézzünk egymás szemébe, teremtsünk kapcsolatokat és ezáltal kultúrát is."

Látogatása üzenettel bír

– A bíboros atyát római látogatása során Kocsis Fülöp érsek- metropolita már többször invitálta Magyarországra. Nem olyan régóta vezeti a keleti egyházat, bő két esztendeje, a meghívásnak eleget téve most tudott eljönni hozzánk. A három napban igyekszünk megmutatni a teljes görögkatolikus egyházat, a három egyházmegyét – mondta el a látogatásról Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatala irodaigazgatója. Hozzátette, a bíboros látogatása azt üzeni a hívek felé, hogy fontos a Szentszéknek, a Szentatyának minden részegyház és benne minden hívő.

– A bíboros atya maga is egy nagyon nyitott személyiség, úgy gondolom, hogy ezzel is közvetíti Ferenc pápának a szellemiségét, a lelkületét, reméljük, hogy a hívek is meríthetnek ebből egy keveset – mondta Seszták István.