Nem akart vallomást tenni, de lemondott a tárgyaláshoz való jogáról és a vádirattal egyezően beismerte a bűnösségét kedd délelőtt K. R. L., aki tavaly októberben hason és combon szúrta a barátját, mert a férfi nem akart lefeküdni vele - mindezek alapján az előkészítő ülésen ítéletet hirdethetett dr. Péli-Toóth Viktória törvényszéki bíró abban a büntető ügyben, ami életveszélyt okozó testi sértés miatt indult.

Börtön: a férfit 3 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.

Börtön: a vádlott beismerte a bűnösségét

Fotó: KM

Börtön: hasba és combon szúrta

Az ítéleti tényállás szerint a vádlott és a sértett, K. R. 2023. október 20-án este közösen boroztak és kábítószert fogyasztottak, majd K. R. L. megölelte és levetkőztette a férfit, mert szeretkezni akart vele. A sértett viszont meggondolta magát, ezen pedig összevesztek, mire a vádlott egy konyhakéssel hason és combon szúrta a barátját, akinek a csuklóját is megvágta. A szúrás behatolt a hasüregbe és a hashártyát is elérte, mindez jelentős vérveszteséget okozott, s a férfi közvetlen életveszélybe került. - A vallomások, az igazságügyi orvosszakértői vélemény, a rendőri jelentések és a helyszíni szemle is alátámasztják K. R. L. bűnösségét - mondta dr. Mészáros Attila főügyészségi ügyész, és mértékes indítványként 4 év börtönbüntetést kért a vádlottra, akivel szemben egy külön eljárásban kábítószerbirtoklás miatt a múlt héten jogerősen felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki. A pálhalmai bv-intézetből távmeghallgatással vett részt az előkészítő ülésen K. R. L., aki dr. Péli-Toóth Viktória kérdésére válaszolva azt mondta, lemond arról a jogáról, hogy az ügy részleteit tárgyaláson tárják fel, és kijelentette: a váddal megegyezően beismeri a bűnösségét, s elfogadja az ügyészi indítványt.

A középmértéknél enyhébb

A bíró 3 év 6 hónapra ítélte a férfit, s négy évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, K. R. L. legkorábban a börtönbüntetése kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Mint a bíró mondta, enyhítő körülményként értékelte a vádlott megbánó magatartását és azt, hogy beismerte a bűncselekmény elkövetését, azt pedig súlyosítóként, hogy a tettét ittasan, kábítószer hatása alatt követte el, ráadásul volt már büntetve, igaz, csak kisebb súlyú bűncselekmények miatt. Elhangzott: a középmérték ebben az esetben 5 év lett volna, hiszen ez a bűncselekmény 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, az enyhítő és a súlyosító körülményeket figyelembe döntött úgy, hogy az ügyészi indítványnál enyhébb, rövidebb időtartamú szabadságvesztésre ítéli a férfit. Az ügyész három napon belül dönt arról, hogy fellebbez-e az ítélet ellen, a vádlott pedig azt kérdezte a kirendelt védőjét helyettesítő dr. Mészáros Dávidtól: mit tetszik javasolni? Végül mindketten enyhítésért fellebbeztek, így az ítélet nem jogerős. A kényszerintézkedés megszüntetéséről is döntött a Nyíregyházi Törvényszék, ez alapján a férfi a jogerős ítélet meghozataláig elhagyhatja a bv-intézetet. - Az a baj, hogy nem tudok hazamenni - mondta K. R. L., de a vele lévő őr megnyugtatta: erről ők gondoskodnak. A férfi végül mindent megköszönt - így ért véget az előkészítő ülés.