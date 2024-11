A versenyen nyíregyházi versenyzőért is szoríthattunk, hiszen golyót ragadott a huszonkét éves nyíregyházi Orosz Ádám is, a ViniBike SE színeiben indult. A fiatalember már több mint egy éve bowlingozik, ez idő alatt már összegyűjtött két arany-, három ezüst- és három bronzérmet, illetve három nívós kupa is Ádám szobáját díszítik.

Orosz Ádám kedvenc kikapcsolódása a bowling, ebben édesanyja, Vásárhelyi Anikó is támogatja őt

Fotó: Kelet-Magyarország/Tarnavölgyi Gergely

Bowling: heti két alkalommal ragad golyót

– Hetente legalább két alkalommal gyakorlok, a legnagyobb pontszám, amit egy játék alatt elértem, a 655 pont volt, jó lenne a mai bowling versenyen ezt megközelíteni – mondta portálunknak még a megnyitó ünnepség előtt a huszonkét éves fiatalember, Orosz Ádám, aki elárulta, a mezőgazdaságban dolgozik, az édesapjának segít be, leggyakrabban traktort vezet.

Mint azt az édesanyjától, Vásárhelyi Anikótól megtudtuk, Ádám korábban Budapesten, Gyulán és Szolnokon egyéni, páros vagy egyesített páros versenyszámokban mérhette össze a tudását a többiekkel. A folyamatos edzések helyszínét a Fun City Bowling biztosítja Ádám számára.

Nagyon büszkék vagyunk, mert most először ad otthont ilyen speciális bowling versenynek Nyíregyháza, és hogy ez így alakult, az nagyban Ádámnak köszönhető

– mondta Vásárhelyi Anikó.

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség által szervezet versenyen öt csapat 48 játékosa nevezett be.

Hálás a társainak

– Sok emberi és szakmai segítséget kapunk a sikeres tekebajnok Domokos Istvántól, illetve a májtranszplantált bowling olimpikontól Balogh Sándortól, akiknek hálásak is vagyunk ezért – mondta a büszke édesanya.

