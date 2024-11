Dr. Séra Gyula 1973-ban szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. A bonyolult műtétek iránti szenvedélye és elhivatottsága már korán megmutatkozott, így 1975-ben szájsebészetből szakvizsgázott. Feleségével, aki gyógyszerész, az egyetemi évek alatt ismerkedtek meg, majd 1972-ben kötöttek házasságot. Az ifjú pár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében telepedett le. Séra doktor megyei ösztöndíjas szájsebészként kezdte gyógyító munkáját Ibrányban, majd a Jósa András Megyei Kórházban folytatta, ahová 1985-ben tért vissza véglegesen. 1990-ben a kórház szakmabeli választása alapján dr. Séra Gyula lett a Jósa András Megyei Kórház főigazgató főorvosa, amely tisztséget 2003-ig töltötte be. Vezetése alatt az intézmény az ország egyik legnagyobb közfinanszírozott egészségügyi központjává nőtte ki magát. Séra Gyula főigazgató számára a vezetői poszt nem hatalmat, hanem szolgálatot jelentett: célja az volt, hogy olyan környezetet alakítson ki, ahol a gyógyító és ápoló munka a lehető legzavartalanabbul folyhasson, és ahol a dolgozók magukénak érzik a kórház közösségét. Főigazgatósága alatt a nyíregyházi kórház országosan úttörő szerepet vállalt olyan vezetési rendszerek, mint a kontrolling és minőségirányítási rendszerek bevezetésében. Szakmai elkötelezettsége és felelős irányítása mellett az intézmény nemcsak szakmailag elismert, hanem gazdaságilag stabilan működő kórház lett. 1998-ban munkásságát Batthyány–Strattmann László-díjjal ismerték el, amit Séra igazgató úr nem egyéni elismerésként, hanem a közösség sikerének és a Jósa András Oktatókórház szellemisége iránti tisztelet­adásként értékelt. Vezetése idején több jelentős fejlesztés valósult meg, köztük egy új onkológiai centrum létrehozása, valamint a laboratóriumi és képalkotó diagnosztika fejlesztése. Munkásságának vezérlőelve volt, hogy a legmodernebb technológiai fejlesztések mellett a gyógyításban a humánum, az orvosi felelősségérzet és az önzetlen segítségnyújtás sem nélkülözhető. A munka mellett dr. Séra Gyula számára családja jelentette a legfontosabb értéket: feleségével három gyermeket neveltek fel. A művészetek és a természet szeretete is meghatározta életét. Nagyapja és édesapja után ő maga is festett, szobrászkodott, zenélt – különösen a hegedű és a gitár állt közel hozzá. Szenvedélyes lovas és állatbarát volt, szabadidejében gyakran vett részt vadászatokon is. A nyíregyházi kórház az ő irányítása alatt vált „mintakórházzá”, amelyet különleges látásmódja, karizmatikus személyisége és elkötelezett vezetése tett példamutató intézménnyé. Főigazgató úr munkássága és szellemisége örökre velünk marad, emlékét mély tisztelettel és hálával őrizzük meg.

A korábbi munkatársai és a kórház vezetősége nevében: dr. Ajzner Éva főigazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház