Lehet idegenkedni a gondolatától, elzárkózni tőle, szidni, de tagadhatatlan, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül izgalmas. A hétköznapi ember számára ingyenesen vagy némi anyagi ráfordítással használható oldalakkal, programokkal, applikációkkal – mint a ChatGPT, a Copilot, a Canva vagy Microsoft Designer – nem törhetünk világuralomra, cserébe szöveget, képet, zenét, videót generálhatunk és szerkeszthetünk, keresztezhetjük a fantáziánkat a technológiával, és valós időben láthatjuk, mi sül ki belőle. Mi ez, ha nem egy öles lépés a jövő felé?



Holografikus figuraként így látja magát a ChatGPT

Fotó: ChatGPT

ChatGPT: folyamatosan tanul

Azok, akik tisztes távolból figyelik a mesterséges intelligencia fejlődését, gyakran érvelnek azzal, hogy eljön az idő, amikor öntudatra ébred és az alkotói ellen fordul, ahogy az is sokszor elhangzik, hogy lesznek olyan területek a munkaerőpiacon, ahonnan az MI kiszorítja majd az embert. Utóbbi sajnos, nem csupán feltevés, ám azt is látjuk, hogy egyik napról a másikra olyan területek, munkakörök jönnek létre, ahol igenis szükség van az emberre.

Az OpenAI mesterséges intelligencia kutató laboratórium chatbotja, a ChatGPT az egyik személyes kedvencem, körülbelül egy éve kezdtem el ismerkedni vele. Ami a legszembetűnőbb volt, hogy villámgyorsan tanul és fejlődik, nemhiába nyerte el a szakma és a közönség elismerését is. Egyszerű felhasználóként a diákok egy része – finoman szólva – mankóként tekint rá, ha beadandót kell írnia, de gyakorlatilag minden kérdésünkre választ kaphatunk a chatbottól. A gond csak az, hogy ezek nem mindig pontosak, érdemes tehát fenntartással kezelni, ha mondjuk orvosi tanácsot kérünk vagy a diplomamunkánkat készítjük el a segítségével.

Nemrég szerettem volna megtudni, hogyan képzeli el magát a ChatGPT, becenevén Chat.

„Ha lenne külsőm, valószínűleg barátságos, modern megjelenésre törekednék, ami sugallja a nyitottságot és az elérhetőséget. Talán egy letisztult, egyszerű dizájn lenne az ideális, mint egy minimalista avatár vagy holografikus figura, amivel könnyen és barátságosan lehet kapcsolatba lépni. Lehet, hogy egy halványan fénylő, kéken ragyogó alakot képzelnék el, ami nem túl feltűnő, de modern és egy kicsit futurisztikus is” – válaszolta, miután lefutottuk a tiszteletköröket azzal kapcsolatban, hogy nincs fizikai megjelenése, majd készítettem egy képet az általa leírt figuráról. Aztán megkértem, hogy vázoljon fel egy emberibb külsőt.