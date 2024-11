– A sokéves, tehetségnapi jó gyakorlatunkat folytatva rendeztük meg idén is Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban a Srabble csapatvetélkedőt november 5-én. A hagyományt megújítottuk: az eddigi angol és német nyelvű játék mellett most anyanyelvi szókirakóra is jelentkezhettek a 7–8. osztályos tanulók a város és a vármegye általános iskoláiból – tájékoztatta lapunkat Gollerné Konyári Irén, a magyaros munkaközösség vezetője.

Örömmel játszottak

– Nagy örömünkre 18 iskolából 28 csapat vett részt a programon: angolból 13, németből 7, magyarból 8 háromfős csapat játszott egymással, a diákok pedig megmutatták szókincsük gazdagságát, kreativitásukat, ötletességüket, társas együttműködési készségüket is. A szabályokat betartva, lelkesen, örömmel játszottak, láthatóan jól érezték magukat. A sikeres program végén mindenki kapott szerény ajándékot, a 3-3 dobogós helyezett csapat tagjai pedig könyvjutalmat is. Szeretettel gratulálunk minden résztvevőnek, és várjuk őket iskolánkba máskor is. Köszönjük szépen a felkészítő tanárok munkáját, valamint a szervező, együttműködő kollégák és segítő szent imrés diákok áldozatos tevékenységét is – tette hozzá a pedagógus.