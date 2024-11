Karneváli hangulat uralkodott a csengeri sportcsarnokban. Játékos feladatok, jókedvű sokaság, no és természetesen kézilabda minden mennyiségben – röviden így lehetne összefoglalni, hogy milyen is volt a szatmári város sportos szentélyében megrendezett I. Csengeri kézifesztivál. A helyi klub, a Csenger VKC jóvoltából a sulikézi I-II. korcsoport számára szervezett esemény elsőszámú célja az volt, hogy játéklehetőséget biztosítson az ifjú kézilabdázóknak. Azoknak is, akik még csak most ismerkednek a sportággal, illetve azoknak is, akik már megtették az első lépéseket a kézilabdázóvá válás rögös útján. Éppen ezért azok a csapatok, akiknek éppen nem a pályán volt jelenésük, hat állomást látogathattak meg, ahol játékos ügyességi feladatok várták őket. A kézilabdás kvíznek köszönhetően az agytekervényeiket is megtornáztathatták. Nem kell azon meglepdőni, hogy a fesztiválon mindenki aranyérmes lett. Miután átvették érmeiket, a résztvevők - nem megfeledkezve az energiapótlásról - közösen vonultak át a szomszédos étkezdébe.

- Régóta dédelgetett álmunk volt egy nagyobb szabású rendezvény megszervezése a csengeri sportcsarnokban. A vezetői szerepcserét követő időszak után mára elért odáig a klub, hogy a jelennel és a jövővel is foglalkozzon. Nem azért, mert eddig nem tettük volna, csak most már a fókuszt sokkal inkább a jövőkép stabilitására tudjuk állítani – fejtegette Balogh Attila klubelnök a sikeres nap után, aki rávilágított a folyamatra is: – A legkisebbekkel kezdtük. A sulikézi-fesztivál kevés játéklehetősége - és a nem egyenlően elosztott alkalmak - miatt ébredt a gondolat a fejünkben: akkor szervezzük meg mi! Nagyságrendileg száznál is több gyerek, 15 segítő és 8 edző vett részt a munkában, ahol a játékos ügyességi gyakorlatok mellett az egymás elleni minikézilabdázás is helyt kapott 26 mérkőzéssel. Természetesen külön a nagyon kicsik és a valamelyest nagyobb kicsik. A jövőben is szerepel a terveink között torna, akár a nagyobb, gyermekbajnokságban szereplő csapatoknak, akár a kisebbek részére is. Köszönetet szeretnék mondani a segítőknek, az edzőknek, a gyerekeknek, a szülőknek, és az Almarégió Kft.-nek, hiszen finom almával támogatták a rendezvényt. Külön öröm, hogy elfogadta meghívásunkat a korábbi Szatmár-Ferencváros határon átnyúló női kézilabda projekt menedzsere, Kiss Zoltán Sándor és párja, akik két szép napot tölthettek itt velünk, és emelték a fényét a fesztiválunknak. Igyekszünk továbbra is jó úton járni és a gyerekek fejlődését szolgálni!