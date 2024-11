A családtól távol felnőni, szárnyat bontogatni és elindulni azon az úton, ami szülői, nagyszülői támogatással is rögös – borzasztóan nehéz. S bár minden tőlük telhetőt megtesznek a nevelők, a lakásotthonokban élő gyerekek lelki hátizsákja mindig nehezebb. Ezen szeretnénk könnyíteni egy kicsit Mikuláshoz közeledve. Ahogy minden évben, a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online az idén is meghirdeti csokigyűjtő akcióját, amivel ezúttal a görögkatolikus Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény három baktalórántházi lakásotthonában nevelkedő gyerekek és fiatalok arcára szeretnénk mosolyt csalni. Ehhez azonban olvasóink jó szívére is szükség lesz: töltsük meg közösen a csokigyűjtő dobozt!

Csokigyűjtő akció: az édességet december 5-éig várjuk a szerkesztőségünkben

Fotó: KM

Csokigyűjtő akció: mi leszünk a Télapó segédei

Az édességeket Nyíregyházán a Zrínyi Ilona utca 3–5. szám, első emeleti szerkesztőségünkben adhatják le december 5-én, csütörtökön 16 óráig. A belépéshez a bejárat melletti, Kelet-Magyarország feliratú kapucsengőt kell megnyomni. Munkatársaink pedig december 6-án, pénteken ellátogatnak a három baktalórántházi lakásotthonba, hogy a Télapó segédjeiként megajándékozzák a gyerekeket.

Erdei Sándor, az intézmény vezetője megköszönte, hogy az idén a gondoskodásukban élő gyerekekre gondoltunk, s az adománycsokikkal nekik szeretnénk örömet szerezni. Mint azt megtudtuk: nevelőszülői hálózatukban közel hétszáz, lakásotthonaikban pedig további 120 gyermekről és fiatal felnőttről gondoskodnak.