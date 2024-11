Ez évben a pályázatom alapján az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató háziorvosa lettem. 🏆 A díjat a Magyar Orvosi Kamarával közösen ítéli oda minden évben az alapító egy a díj rangjához illő díjátadó ünnepség keretében. Idén olyan nagy számú és magas színvonalú pályázat érkezett be, hogy mindhárom meghirdetett kategóriában a zsűri különdíjat is kiosztott, így hat másik nagyszerű kollégám is elismerésben részesült. Gratulálok nekik is, és köszönöm hogy a háziorvosok munkáját is van aki elismeri, óriási öröm a díj számomra.