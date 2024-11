A Debreceni Egyetem javaslata alapján minden évben a kulturális és innovációs miniszter ítéli oda a legkiválóbb eredményeket elért hallgatóknak járó ösztöndíjat. Az Egészségtudományi Karon kedden adták át az elismeréseket. A díjazott tehetséges fiatalok az egészségügyi gondozás és prevenció szak védőnő szakirányán, valamint az ápolás és betegellátás szak ápoló, mentőtiszt, gyógytornász, dietetikus és szülésznő szakirányán végzik tanulmányaikat.

Az ösztöndíjat igazoló okleveleket Móré Marianna, az Egészségtudományi Kar dékánja adta át és köszöntötte a hallgatókat. Mint mondta: ez az elismerés is arra sarkallja a leendő szakembereket, hogy hivatásukat a továbbiakban is lelkiismeretesen és odaadással végezzék.



- A Kari Tanács ülésének hivatalos megkezdése előtt egy örömteli kötelezettségünknek tudunk eleget tenni, ez a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat alapján megkapott oklevelek átadása. Ez kifejezi az örömön túl azt az elismerést is, amit a befektetett munka díjazása jelent. Gratulálunk ehhez, és abban bízunk, hogy ez csak az első lépés az életpályájuk során, mert azzal, hogy egy ilyen díjat most elnyertek, ezáltal a bizonyságát adják annak, hogy a későbbiekben, a munkahelyi körülmények között is hasonló attitűdjük lesz, mert az ember ebből a szempontból nem változik. Az, aki a jelenben igényes a szakmája és önmaga iránt, az ilyen marad egész életpályája során – tette hozzá a kari vezető.



A kari tanácsülés keretében megrendezett átadóünnepségen a tizenkét nyertes ösztöndíjas közül nyolcan vették át személyesen az elismerést.



A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat azok a hallgatók kaphatják meg, akik teljes idejű nappali alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vesznek részt, illetve jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévet teljesítettek és minimum 55 kreditet szereztek.



A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat nyert hallgatói:

Fagyas Natália Egészségügyi gondozás és prevenció – védőnő

Bartha Anna Egészségügyi gondozás és prevenció – védőnő

Csikós Bálint Árpád Ápolás és betegellátás – mentőtiszt

Rácz Miklós József Ápolás és betegellátás – mentőtiszt

Fejér Fruzsina Ápolás és betegellátás – gyógytornász

Kiss Fanni Ápolás és betegellátás – dietetikus

Bódi Erika Angéla Ápolás és betegellátás – szülésznő

Zsadányi Noémi Egészségügyi gondozás és prevenció – védőnő

Sipos Boglárka Ápolás és betegellátás -ápoló

Sólyom Péter Ápolás és betegellátás – mentőtiszt

Györfi Zsófia Ápolás és betegellátás – gyógytornász

Tomcsik Milán Zsolt Ápolás és betegellátás - mentőtiszt

Sajtóközpont – BZ