– Sajnos az elmúlt hónapban egy kezdő alkalmazottunk a fiataltól nem kért igazolványt és kiszolgálta dohánytermékkel. Utólag kiderült, hogy próbavásárló volt, akit ellenőrök küldtek be és elmondásuk szerint még nem töltötte be a 18 évet. Bár ennek ellenőrzésére részünkről utólag sem volt lehetőség. Alkalmazottunk elmondta, hogy azért nem kért igazolványt mert a vásárlót 25-30 évesnek nézte. Jelen esetben büntetésünk egymillió forint lesz. Ilyen magas összeget méltánytalannak tartunk első hiba esetén, hiszen 10 éves működésünk alatt körülbelül egymillió vásárlást bonyolítottunk le panaszmentesen. Bár tulajdonosként továbbra is szigorúan megköveteljük alkalmazottainktól a "18"-as szabály betartását, de munkájukért nem tudunk teljes körű felelősséget vállalni – részletezte a trafik üzemeltetője, és hozzátette: sajnos a büntetést nem az elkövetőnek, hanem az üzemeltetőnek kell kifizetni.

Egy 18 éves fiatalt kérdeztünk meg, hogy neki mi a tapasztalata a trafikok terén. Elmondta, hogy tőle már 16 évesen sem kértek személyigazolványt, mert már akkor is nagyon magas volt, mindig idősebbnek nézték. A 195 cm-es gimnazista fiú bár nem dohányzik, de a haverjainak mindig ő vette meg kiskorúként a trafikokban a cigit, vagy éppen egy-egy sört, talán egyszer volt olyan, hogy kértek tőle iratot. Azonban a tinédzserek nagyon rafkósak, sokszor kérnek meg idősebbeket, akár az utcán idegeneket leszólítva is, hogy vegyék meg nekik a kiszemelt dohányterméket vagy alkoholt, de előfordult már, hogy interneten rendelték meg az e-cigiket.

Online árusítás

Az SZTFH nemcsak a trafikokat ellenőrzi, hanem folyamatosan monitorozza az illegális online dohánytermék-kereskedelmet is. Dr. Nagy László kiemelte, hogy Magyarországon dohánytermékeket kizárólag a dohányboltokban lehet forgalmazni, a távértékesítés tilos. A szóban forgó online felületek azonban a törvényt megkerülve, kimondottan a leginkább veszélyeztetett fiatalokat célozzák. Az SZTFH a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság együttműködésével blokkolt 122 weboldalt, és az üzemeltetőkkel szemben eljárásokat indított. A törvényszegőkkel szemben ötmillió és ötszáz millió forint közötti összegű pénzbírság is kiszabható. A blokkolásokhoz köthetően eddig 819 millió forint közigazgatási bírságról született döntés.