A minőséget meg kell fizetni, s ugyan nem olcsó mulatság Dubai csokoládéval megtölteni a mikulászacskót – a 100 grammos táblás csoki 4 ezer forint, a 16 grammos 890 –, keveseket tántorít el a vásárlástól az ár.

– Van olyan vásárló is, aki kifejezetten pisztáciakrémet keresett, valamint a többi összetevőt, mert otthon magának szeretné elkészíteni a Dubai csokit – tudtuk meg Nikolettól, aki szerint is nagyon finom a csoki. Neki hivatalból is kóstolnia kell, hogy a vevőnek pontos információkat adjon.

A recept elérhető, a Dubai csokit otthon is el lehet készíteni

Fotó: MW-archív

Csokitündérnek készül

– Nem vagyok divatőrült, a TikTok világa se szippantott be, ám akkora volt a felhajtás a Dubai csoki körül, hogy úgy döntöttem, kerül, amibe kerül, én bizony megkóstolom. Arra azonban nem számítottam, hogy napokat kell várnom az első harapásra, ami aztán el is döntött mindent – nevette el magát Mészáros Edit, aki türelmetlen típus. – Tudtam, ebből kérek még, s úgy határoztam, hogy saját magamnak készítek Dubai csokit, a mindmegette.hu-n pedig a receptet is megtaláltam. Nincs más hátra, mint mindent beszerezni és úgy tenni, mintha értenék az édességkészítéshez. Azt is eldöntöttem, csoikitündérkét ezt ajándékozok barátoknak, családtagoknak, persze csak akkor, ha ehető lesz a művem. Ahogy az árakat elnézem, így sem lesz olcsó mulatság – jegyezte meg, és nyúlt is a polcon lévő tahiniért.