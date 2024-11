A 2024-es X-Faktor legsikeresebb csapata, az Éberkóma a válogató után alakult meg. Ózd díszpolgára, Majka mentorálásával minden héten felrobbantja a színpadot az ötösfogat az élő adásban. Túlzás nélkül állítható, hogy berobbantak a honi zenei életbe az ismeretlenség homályából. Külön-külön eddig is bontogatták a szárnyaikat, de a közös melóval tarolnak. Papp Gergő és Tihanyi Péter vendégei voltak a Reggeliben a fiatal rapperek, köztük a nyíregyházi Gergi, akit először Geriként mutattak be. Gergely Milán mindössze 16 esztendős, hatalmas a munkabírása, kiválóan csűri-csavarja a szavakat, fiatalos lendületét nagyra tartják a tőle valamivel korosabbak. Mondhatni az Éberkómában ő az éber koma.

Az Éberkóma készül az elődöntőre

Forrás: X-Faktor

Éberkóma: ébren álmodnak



- Nagyon fura volt eleinte, hogy összeraktak bennünket, de mivel mindannyian ezt akarjuk csinálni, belevetettük magunkat a közös projektbe – mondta WimmR, Wimmer Patrik Zoltán, akinek társai szerint a freestyle erőssége és több műfajban is otthonosan mozog, az underground rap a mozgástere.

– Az elején még egymás nevét is alig tudtuk megjegyezni. Viszont a zene összeköt bennünket, ezen van a fókusz, ez a közös nyelvünk – fűzte hozzá StinkyB, Kövesdi Balázs.

Egy fiatal csapatnál másként hat, ám tény, hogy AW a korelnök, ő a legrutinosabb, komoly rajongótáborral érkezett az X-Faktor válogatójára.

– Jól megértjük egymást Majkával. Egyszerre áldás és átok a jelenléte. Már csak mi vagyunk a mentortáljai, sok energiát fordít ránk, és meg kell felelni az elvárásainak is. Ami tőlünk telik, megtesszük. Minden élő show felér egy feloldozással – mondta AW, Balogh Gábor. Ő jegyezte meg Gergiről, hogy a legfiatalabbként hamar felnőtt a feladathoz:

– Amióta készülünk az élő műsorokra, a szobában felépített stúdióban alkotunk, mindenki tudja a dolgát. Nagyon kreatív mindenki. Kérdezték tőlem, hogy hova szeretnék elutazni, nekem hazahúz a szívem. Nyíregyháza a legjobb hely, mindenkinek el kell jutnia oda – jelentette ki Gergely Milán, a szabolcsiak büszkesége, a szövegírás nagymestere.

– Nem tartom magam szívtiprónak, de az emberek megláttak bennem valamit – robbantott poénpetárdát végezetül SXUL, Novák Patrik. Az Éberkóma tehát együtt van, nagyon készülnek az X-Faktor vasárnapi elődöntőjébe. Hihetetlen, de a nemrég alakult formációnak a Lobby szám a népszerű videómegosztón két hét alatt 972 ezer megtekintésnél jár.