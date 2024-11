Zenei talentumok sokasága bukkant fel az X-Faktorban eddig, és a mostani, 12. évadban is vannak bőven csiszolatlan gyémántok. A zenei tehetségkutató-műsor egyik kuriózuma az Éberkóma formáció, melynek tagja egy nyíregyházi középiskolás, aki társulatával a szombati élő show egyik továbbjutója lett. Már csak hatan vannak versenyben!

„Iskolánk tanulója, Gergely Milán, az Éberkóma formáció tagjaként bejutott az X-faktor élő showjába. Gratulálunk! Szurkoljunk közösen és szavazatainkkal támogassuk álmai megvalósításában!” – olvasható a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium posztjában.

Az Éberkóma tagjai külön-külön szólókarrierjüket építgették, aztán az X-Faktorban összeálltak, és berobbantak a hazai rap világába. Hatalmasat szólt a belépőjük, azóta pedig daga a táboruk, óriási a hallgatottságuk.

„A magyar rap szcénában egy friss és rendkívül ígéretes csapat, az Éberkóma debütált első közös dalával! A formáció tagjai – AW, WimmR, Sxul, Gergi és StinkyB – mindegyike egyedi stílust és karaktert hoz a zenébe, így különleges élményt nyújtanak a rap hallgatóknak. Az új dal az Astro Music kiadó gondozásában jelent meg, és már elérhető a streaming platformokon” – áll a rap.hu írásában. „A zene Somogyvári Dániel és az Éberkóma közös munkája, míg a szövegeket szintén a csapat írta. A vizuális megjelenésért Pásztor Alex felelt, a koncepciót pedig LehoLegacy és Pásztor Alex álmodták meg. A csapat azonnal magasra tette a lécet ezzel az első közös kiadvánnyal, amely egyszerre mutatja be a technikai rap tudásukat és művészi egyéniségüket. Az OLÁ’ LÉ lendületes és kifejező, tele energiával és kreatív szövegvilággal, amely tükrözi a csapat egyedi látásmódját. Az új dal nemcsak a rajongók körében váltott ki lelkes fogadtatást, hanem a szakma is felfigyelt az új formációra.

A magyar rap szcéna egy új, különleges színfolttal gazdagodott a közelmúltban: a fiatal és energikus Éberkóma formációval. Az öt tehetséges rapperből álló crew, nevezetesen AW, WimmR, Sxul, Gergi és StinkyB, mindegyike már korábban is jelentős sikereket ért el önálló karrierjük során, de közösen valami igazán különlegeset hoztak létre.

Az Éberkóma megalakulásának története szinte filmbe illő. A zenészek először az X-Faktor tehetségkutató műsor Tábor nevű szakaszában találkoztak, ahol az első komolyabb kihívások elé állították őket. Ekkor még csak ismerkedtek egymással, de már megérezhették, hogy van bennük valami közös, ami összeköti őket. A műsor mentorai, köztük Majka, a magyar hip-hop egyik meghatározó alakja, hamar felfigyeltek erre az energiára és egymásra hangolódásra. Majka, mint mentor, összefogta őket, és innentől kezdve az Éberkóma egy csapatként kezdte meg az útját.

A Tábor volt az első lépés, ahol igazán összeálltak, és ez az egység segítette őket abban, hogy egészen a Élő Show-ig eljussanak. Ez az intenzív élmény nemcsak a tehetségkutató színpadán, hanem azon túl is összehozta őket, és megszilárdította a közös zenei jövőt.

Az Éberkóma zenei stílusa a klasszikus underground rap és a modern trap elemeinek egyedi keveréke. Az öt tag mindegyike más-más zenei háttérrel és stílussal rendelkezik, de közös nevezőre hozták ezeket az eltérő hatásokat. A kemény, szókimondó szövegek, az erőteljes ütemek és a dinamikus előadásmód mind-mind jellemzőek rájuk.

Bár mindannyian szólókarrierrel kezdték, mégis képesek voltak egy közös irányt találni, amely mindegyikük egyéni hangját tiszteletben tartja, ugyanakkor egy egységes, erős csapattá kovácsolja őket. Az Éberkóma hangzásvilága leginkább a Wu-Tang Clan-hoz hasonlítható, de természetesen magyar sajátosságokkal és aktualitásokkal fűszerezve.

Tagok: Egyéni karrierek és közös célok

AW: Az egyik legismertebb tag, aki már a formáció előtt is egy bizonyos rajongótáborral rendelkezett. Szövegei mélyek, társadalomkritikusak, de mindig maradnak benne érzelmek is.

WimmR: A zenei sokszínűségéről híres, több műfajban is otthonosan mozog, de az underground rapben találta meg igazán önmagát.

Sxul: A csapat energikus motorja, aki mindig a maximumot hozza ki magából a színpadon és a stúdióban egyaránt. Hangja és flow-ja különlegessé teszi a crew zenéit.

Gergi: A szövegírás mestere, aki a rímek és a ritmusok nagymestere. Karakteres, markáns stílusa kihagyhatatlan eleme a formációnak.

StinkyB: Szintén egy nagyon tehetséges tag, aki frissességet és új színt hoz a csapatba. Az eredeti Rap vonal egyik legerősebb képviselője az Éberkómában.