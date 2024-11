A 2024-es X-Faktor második élő show-jának eredményhirdetése során a nézők szavazatai alapján Henn és Steve Major búcsúzott el a zenei tehetségkutató műsortól.

Versenyben van Fehér Krisztián, Szabó Bence, Zilincki Nóra, Toldi Sándor és Sárközi Roland, valamint az Éberkóma. Ébren álmodik Gergi, azaz Gergely Milán: a nyíregyházi középiskolás is tagja a műsor kedvéért alakult formációnak. Amióta összeállt az Éberkóma, azóta üstökösként bizonyítják, hogy a határ a csillagos ég. Családtagjai, rokonai, barátai, osztálytársai, ismerősei nem csak szorítanak érte és drukkolnak neki, hanem szavazataikkal is erősítik.

Gergi korántsem az ismeretlenség homályából bukkant elő. Noha még most is csak 16 esztendős, már öt évvel ezelőtt is felhívta magára a figyelmet a magyar rap világában. Az AK26 által szervezett Rap Number One tehetségkutatón a Kesh tagjaként robbantak be a győzelmükkel. A siker hatására közös klipet is forgattak az AK26-tal, ez szintén nagyot szólt. Gergi azóta is e szenvedély vonzásában él. A X-Faktor élő show-jába úgy jutott be az Éberkóma, hogy tulajdonképpen az öt srác a táborban forrt össze. Elképesztő elánnal vetették bele magukat a közös munkába, Gergi közöttük a szövegírás nagymestere. Hogy mi a legfrissebb daluk, és hogyan fogadja Majka, a mentoruk és a zsűri többi tagja (Tóth Andi, Valkusz Milán, Gáspár Laci), valamint a közönség, az kiderül a vasárnap esti harmadik élő show-ból.