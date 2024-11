Bárhol dolgozzunk is, ma már mindenhol fontos a folyamatos tanulás. Nem kivétel ez alól a mezőgazdaság sem. Napról napra változnak a klimatikus viszonyok, változik a piaci környezet, s ezekre a kihívásokra válaszolniuk kell a mezőgazdaságban dolgozó vállalkozóknak és őstermelőknek. Mindezek miatt döntött úgy az északi Agrárképzési centrum, hogy pályázik úgynevezett bemutató üzemek létrehozására. A beadott pályázatot kedvezően bírálták el, s közel egymilliárd forintot fordíthat az Északi Agrárszakképzési Centrum négy megyében hat helyszínen található bemutató üzemek fejlesztésére. Minderről csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót az Északi AszC nyíregyházi központjában. A vendégeket Lévai Imre főigazgató köszöntötte. Mint elmondta, az eddigi eredményeket és a jövő terveit szeretnék ismertetni a sajtó képviselőivel és a nagy nyilvánossággal, ugyanis a bemutató üzemek jövőre is szeretnék segíteni a mezőgazdasági vállalkozókat és gazdálkodókat tanácsadással, előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal. Utalt arra, hogy modern és változó világunkban új technológiák, új megoldások, új növénytermesztési eljárások születnek, és csak az tud érvényesülni, aki napra készen ismeri ezeket a változásokat. – Fontos a folyamatos fejlődés, hiszen alkalmazkodnunk kell a modern kor kihívásaihoz – fogalmazott a főigazgató. – Az elnyert egymilliárd forintot az apagyi, a baktalórántházi, a hajdúböszörményi, a perei, a pétervásárai és a putnoki bemutató üzemek fejlesztésére fordítjuk. Lépést kell tartanunk a technológiai fejlődéssel, szükség van az innovációra, fejlesztenünk és tökéletesítenünk kell az új technológiát a hatékonyság és a fenntarthatóság érdekében. Minderre azért van szükség, mert nekünk is csökkentenünk kell a környezeti terhelést és az ökológiai lábnyomot. Elkötelezett szakemberekkel dolgozunk, hogy mindezt megvalósíthassuk.

Fejlesztés, korszerűsítés

A bemutató üzemek projektjét Kovácsné Papp Mária, az Északi AszC projektmenedzsere mutatta be. Előadása nyitányaként utalt arra, hogy, az elnyert egymilliárd forint 95 százalékos támogatást jelent, öt százalék önerőt a Centrumnak kellett hozzátennie. A projekt 2025 augusztusában fejeződik be, de utána lesz még egy ötéves fenntartási időszak. Mint a projektmenedzser összefoglalta, a fejlesztések során felújítanak sertéshizlaldát, lesznek energetikai korszerűsítések, valamint több helyen alakítanak ki járműdiagnosztikai-labort. A támogatásból jut eszközbeszerzésekre is, többek között erőgépeket vásárolnak majd.