Ismét nőtt a lakosság adakozási kedve, tíz százalékkal sikerült felülmúlni a tavalyi élelmiszergyűjtés végeredményét a Magyar Élelmiszerbank Egyesület péntektől vasárnapig tartó akcióján. – Mostanra egyértelműen magunk mögött tudhatjuk a két évvel ezelőtti, inflációval és ársapkákkal nehezített időszakot, amikor a sokéves átlaghoz képest harmadával esett vissza a felajánlások mennyisége az ország legnagyobb élelmiszergyűjtésén. Sőt, az összefogás ezúttal a 2021-es rekorderedményt is túlszárnyalta: az emberek 240 kiló adományt adtak össze a háromnapos akció minden egyes percében, és a számláló végül 374,4 tonnánál állt meg. Ebből a mennyiségből az Élelmiszerbank 75 ezer darab, egyenként ötkilós adománycsomagot állíthat össze a rászoruló emberek és családok számára – tájékoztatta portálunkat Nagygyörgy András, az egyesület külső kapcsolatok igazgatója.

Újabb rekordot döntött az élelmiszergyűjtés

Fotó: az egyesület





Élelmiszergyűjtés szavakban és tettekben

Azt is megtudtuk, sosem gyűjtötték még egyszerre annyi áruházban a felajánlásokat, mint az idén. Összesen 365 helyszín csatlakozott az akcióhoz szerte az országban, ám a siker mégsem elsősorban a boltszám gyarapodásának köszönhető. A jótékonysági kampányban 6500 önkéntes vett részt, és a legtöbbjük arról számolt be, hogy az adományok mellett sokkal több biztatás és jó szó is érkezett a vásárlóktól, a gyűjtőpontokon egyértelműen érezhető volt a szolidaritás.

– Bár még több mint egy hónap van karácsonyig, de az adakozók, az önkénteseink és az akcióban részt vevő áruházak dolgozói már most hétvégén átélhették a gondoskodás és az egymásra figyelés legszebb ünnepét. A legfelemelőbb pillanatok pedig most következnek, amikor személyesen láthatjuk a megsegített emberek örömét és megkönnyebbülését a csomagok kiosztásakor. Jut majd belőlük gyermekotthonok lakóinak, idősgondozásban élőknek, hajléktalan és fogyatékkal élő embertársainknak és nagycsaládosoknak is. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzájárult, hogy könnyebbé tehessük e nélkülöző emberek ünnepét – mondta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.