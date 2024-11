A sors akarta így

– Akkor sem és most sem érzem azt, hogy hős lennék. Azt tettem, amit tennem kellett, és ma sem döntenék másként – mondja dr. Pálffy Zoltán, az életmentő pénzügyőr, aki úgy érzi, a sors akarta úgy, hogy ő ott legyen és segítsen.– Ahogy visszaemlékszem, már a parton éreztem, hogy nagyon elfáradtam, akkor kezdtem csak remegni. Talán ekkor fogtam fel az azt megelőző percek történéseit – vélekedik hetekkel később Zoltán, arra pedig végképp nem számított, hogy a parton szemlélődő gyerekek, felnőttek gratulációja mellett később ünnepélyes keretek között Varga Mihály pénzügyminiszter is elismeri életmentő tettét. – Különleges és egyben jóleső érzés volt, hogy azon az ünnepségen, abban a közegben személyesen gratulált nekem a miniszter – ismeri el Zoltán, s bevallja, nem tudatosan készült a pénzügyőri pályára. – Matematika-informatika tagozatos gimnáziumban érettségiztem, úgy tűnt, ez a mérnöki pálya felé visz. Imádtam nyomozni, mindenről tudni, így amikor dönteni kellett, ez győzött. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiváló választásnak bizonyult, ott nemcsak megtaláltam a számításaimat, de elindultam egy személyiségfejlesztő úton is – térünk át a pályaválasztására, hivatására. A diplomával pedig egyenes út vezetett a NAV-hoz, ahol dr. Pálffy Zoltán jelenleg a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának osztályvezetője. A tanulást nem hagyta abba, kiváló alapot kapott ahhoz, hogy a jogi egyetemet is abszolválja. Azt ugyan még nem tudja, mit hoz a jövő, mi lesz öt vagy tíz év múlva. Abban azonban egészen biztos, minden olyan helyzetben, amikor úgy érzi majd, hogy segítenie kell, és segíteni tud, egy percig sem fog hezitálni.

Varga Mihály az alábbi bejegyzést tette közzé az oldalán az ünnepség után