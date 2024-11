Nyíregyházán is már évek óta hagyomány, hogy az I. sz. posta falán elhelyezett emléktáblánál, és az Északi-temetőben az Elhurcoltak Emlékhelyén is fejet hajtanak a szovjet hadsereg kényszerítő erővel, málenkij robotra hurcoltak előtt. Különleges időutazásra hívta hétfőn délelőtt a temetőben megjelenteket dr. Ulrich Attila önkormányzati képviselő, aki emlékező beszédében elevenítette fel, hogy mi is történt a vármegyeszékhelyen majdnem nyolcvan évvel ezelőtt. Elmondta, hogy kétezer nyíregyházi embert, férfit és nőt vittek el az utcákról összefogdosva, időt sem adva nekik, hogy összepakoljanak, elbúcsúzzanak.

Dr. Ulrich Attila az elhurcoltak emléknapján

Fotó: Bozsó Kata

– Ezt még közel 800 ezer emberrel megtették az országban, és az emberek nagy része nem tért vissza, mert a gulág valamelyik részén agyonverték vagy agyonlőtték őket, vagy betegségben meghaltak az embertelen körülmények között – részletezte dr. Ulrich Attila, és arról beszélt, hogy 80 évvel ezelőtt Nyíregyháza nem olyan volt, mint most. Nem voltak még nagy épületek, nem ilyen volt a temető sem, nem voltak aszfaltozott utcák, és már öt éve tartott a második világháború. – Most ne éljünk meg világháborút, de a történelem mindig ismétli önmagát: most is vannak a közelünkben és távolabb is olyan háborúk, ahol szintén elvisznek, elrabolnak embereket, akikről ugyancsak nem tudják a mai modern kor ellenére sem, hogy merre vannak, hol járhatnak. Az otthon maradottak benne vannak a keserűségben, a reménytelenségben, hiszen nem tudnak semmit sem a szeretteikről. Félelmetes lehetett megélni, hogy egy orosz katona az utcán sétálva egyszerűen elfogja, autóba tuszkolja, és egy gyűjtőpontra viszi az embereket. Lehetőségük sem volt rá, hogy értesítsék a szeretteiket, hogy hol vannak, merre járnak. Nem tudták nyilván azt sem, hogy hova viszik őket, de gondoljunk bele a másik oldalba is, hogy azok a hölgyek, feleségek, férjek, menyasszonyok hiába várták aznap haza a szeretteiket, nem jöttek. Sok esetben ismeretlenül hunytak el – részletezte az önkormányzati képviselő, történész és feltette a kérdést, hogy milyen lehetett nekik megélni a mindennapokat a bizonytalanságban, hosszú-hosszú éveken keresztül.