Üstgenerátoros ellenőrzést végez 2024. december 2-án Baktalórántházán a város szennyvíz-elvezetési rendszerét üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Ennek menete, hogy az élelmiszer alapú olajból füstöt képeznek a szakemberek, így derítve fel a csatornahibákat és a szabálytalan bekötéseket. Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében jelenik meg, ezért előfordulhat, hogy a lakóingatlanok belső területein is érzékelhető lesz. A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, az ingatlanban kárt nem okoz. A szolgáltató nemcsak ügyfeleit és az önkormányzatot tájékoztatta az elvégzendő ellenőrzéssel kapcsolatban, hanem a rendőrséget és a katasztrófavédelmet is, mivel előfordulhat, hogy a lakosok tűzesetként jelentik be az ártalmatlan jelzőfüst megjelenését.