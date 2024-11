Rendőrt ne hívjanak, csak mentőt, rendőr nem kell – ezt mondta a segélyhívó diszpécserének 2022. július 7-én este K-né F. M., amikor bejelentette, hogy a lánya belefulladt a fürdőkádba. A Nyíregyházi Törvényszéken szerdán lejátszott telefonhívásra a 21 éves K. V. életének utolsó napján éves került sor: a vád szerint az édesanyja és a nő élettársa közösen vízbe fojtották. O. T.-t és K-né F. M.-et különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolják.

Emberölés: itt történt a borzalmas bűncselekmény

Fotó: KM-archív

Emberölés: balesetnek állították be

A fiatal nő meghalt, ezt tudva pedig különösen felkavaró volt meghallgatni a több mint 20 perces beszélgetést. Az asszony nyugodt, színtelen hangon közölte, hogy baleset történt, és hogy bár megpróbálták, nem tudták újraéleszteni V-t. A mentőszolgálat munkatársa a felvétel 6. percétől a 21.-ig (ekkor érkeztek a helyszínre a mentők) folyamatosan ismételgette az instrukciókat, a mellkaskompresszió lépéseit, és amikor a vonal másik végén értetlenséget tapasztalt, többször is elmondta: csinálják, amit mond, mert minden másodperc számít, a lány élete múlik rajta. Mindhiába, V.-t már nem lehetett megmenteni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádirata szerint az anyja és az élettársa, O. T. hosszú perceken át tartották a fejét a víz alatt. – A holttestet kiemelték a kádból, a fürdőszobát, valamint a véres kövezetet feltakarították, a lány ruháit kimosták, s mintegy 45–60 perc elteltével értesítették a mentőket – áll a vádiratban. Az előkészítő ülésen egyik vádlott sem ismerte el a bűnösségét, a bizonyítási eljárás pedig szerdán O. T. vallomásainak felolvasásával folytatódott.

Kizárt az önkezűség

– Amikor kijöttem a fürdőszobából, a lány még élt. Nem vagyok bűnöző, nem követtem el semmit, ha nem laktam volna velük, most nem lennék itt – ezt mondta korábban O. T., aki a szerdai tárgyaláson sem tett vallomást, ahogy a két héttel ezelőtt tartott előkészítő ülésen sem. Dr. Stál József törvényszéki bíró a korábban tett vallomásait olvasta fel, s ezekből kiderült: előfordult, hogy a férfi többször talált otthon boros vagy pálinkás üvegeket, és arra is volt példa, hogy észlelte: az élettársa ivott, de részegnek sosem látta. Érzelmileg eltávolodtak egymástól, mert a férfi nehezményezte, hogy a ház körül mindent neki kell csinálnia, gyakran pedig főznie is neki kellett, mert az asszony erre nem volt hajlandó. Nem szerette volna őket elzavarni a házából, de mert a két nő nem tudott volna hová menni, ottmaradtak - O. T. azóta eladta a házat, s a lányához költözött. A bíró felolvasott egy olyan nyomozati anyagot is, amelyben az orvosszakértő és a patológus szakvéleményével szembesítették O. T.-t. Ebben az áll: kizárt az önkezűség. A lány sérüléseiből egyértelműen következik, hogy a nyakát megragadták vagy megütötték, és az is, hogy a fejét a víz alá nyomták. Ezt támasztják alá a gége, az arc, az ajkak sérülései, illetve a tüdeje állapota. Ezek a sérülések nem keletkezhettek attól, hogy önmagától fulladt vízbe – áll a jelentésben, melyre O. T. a kihallgatásakor úgy reagált: nem csinált semmit, amikor kijött a fürdőszobából, a lány még élt. A szerdai tárgyaláson elhangzott az is, hogy a férfi egyik korábbi zárkatársa azt mondta, a férfi bevallotta neki, hogy ketten fojtották vízbe a lányt - O. T. erre azt felelte, ez hazugság, soha nem mondott ilyet.

Az eljárás a II. rendű vádlott kihallgatásával folytatódik.