Nem bírt a lányával az asszony

– A vádlottak 2022. július 7-én 19 óra körül a súlyosan sérült K. V.-t házuk fürdőszobájába vitték, levetkőztették, a kádba vizet engedtek, az édesanyja megemelte és a szoba falához szorította a lábát, nevelőapja pedig a nyakánál és a fejénél fogva a víz alatt tartotta, befogta az orrát és a száját, így oltva ki az életét. A sértett több perces haláltusa után a helyszínen elhunyt, a halál közvetlen oka fulladás volt. A holttestet kiemelték a kádból, kivitték a konyhába, a fürdőszobát, valamint a véres kövezetet feltakarították, a lány ruháit kimosták – körülbelül 45–60 perc elteltével értesítették a mentőket. A segélyhívás során azzal tévesztették meg a hatóságokat, hogy a sértettel néhány perccel korábban baleset történt. K. V. erőszakos halála rendkívüli szenvedés után következett be. O. T.-t és K-né F. M.-et különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolom. Az ügyészség indítványa mindkét vádlottal szemben életfogytig tartó szabadságvesztés azzal, hogy legkevesebb 25 év letöltése után bocsáthatók feltételes szabadságra – jelentette ki dr. Halász Ágnes főügyészségi ügyész.

Sem a férfi, sem az asszony nem ismerte be a vádban megfogalmazott bűnösségét, és mindketten kérték az ügy teljes kivizsgálását. Az előkészítő ülés végén dr. Stál József bejelentette, hogy rövid szünet után megkezdi az elsőrendű vádlott kihallgatását. O. T. – akit korábban előbb tanúként, majd gyanúsítottként hallgattak ki – nem kívánt vallomást tenni, így a nyomozás során elmondottakat és leírtakat olvasta fel a bíró. Eszerint a férfi 2022. július 7-én, csütörtökön reggel hat óra után indult el kocsival Nyírbátorba, ahol traktorvezetőként dolgozott, és 17 óra után ért haza. Beszélgettek egy kicsit az élettársával, megkérdezte, hogy minden rendben van-e, mert az azt megelőző napokban K-né F. M. többször is telefonált, hogy lánya agresszíven viselkedik és nem bír vele. Az asszony azt mondta, gyermeke – akit a férfi aznap még nem látott – nyugodt, bent fekszik a szobájában. Röviddel ezután O. T. elment a boltba, közben megivott egy sört és egy féldecit, és otthonra is vásárolt alkoholt. Hazaérve tengerit morzsolt az udvaron, majd este hét körül visszament a házba, ahol folytatta a beszélgetést az élettársával. A nő szólt, hogy meg kellene fürdetni a lányt, és kérte, hogy segítsen a férfi bevinni a fürdőszobába, mivel K. V. olyan gyenge, hogy egyedül nem képes felkelni és eljutni a fürdőszobáig. Az édesanya előtte vizet engedett a kádba, majd bementek a szobájába a sértettért, aki ruhában feküdt az ágyon.