„A kisnyilas onnan ismerszik meg, hogy ha az érdeke megkívánja, összeáll a kommunistákkal. Tették ezt így 1947-ben, és 2024-es választások során is, amikor bemasíroztak a gyurcsányi összefogás közös listájára. A barna és a vörös diktatúra 80 évvel ezelőtt elhurcolt áldozataira emlékeztünk ma Jándon, a temetőben felállított kopjafánál. Balogh Gèza (Kisvarsány) és Esze Géza (Vásárosnamény) fafaragók készítették el azt a kopjafát, amelyen a 80 évvel ezelőtti jobb és baloldali terror áldozatainak nevét örökítette meg Asztalos István, Jánd volt polgármesterének a javaslatára a helyi közösség. Kovács Lászlóné, a Jándi Értéktár Bizottság elnöke és Szalai Kálmán, Jánd polgármestere a megemlékezésre meghívták Farber Györgyöt, a nyíregyházi Zsidó Hitközség elnökét és Csatlós Tamást, a nyíregyházi Zsidó Hitközség kántorát is köszöntő beszéd és az áldozatokért tartott ima megtartására. A míves emlékoszlopot bemutatta Varga János, a Vásárosnaményi Múzeum igazgatója. A múltfeldolgozást hosszú ideig ellenállás, tabuk és félelmek kísérték, és volt példa a múlt letagadására és meghamisítására is. Időre volt szükség ahhoz, hogy az emberek megértsék azt, hogy a múltat nem lehet eltörölni, mert a helyi közösségeknél a békéhez vezető út az őszinte szembenézés. Kisnyilasok és kommunisták örökösei pedig nem adhatnak nekünk erkölcsi leckét” – írta a közösségi oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.