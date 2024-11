Az építőipari koordinátor feladatkörét nemrégiben módosította a munkavédelmi törvény, így hátha elkerülhetőek lesznek az olyan balesetek is, mint ami november elején történt Nyíregyházán. Ahogy arról már beszámoltunk, a Debreceni úton egy társasház építése közben egy építőmunkás három métert zuhant egy födémre, súlyosan megsérült. A tűzoltók mellett a rendőrség is a helyszínre érkezett az építőiparban történt balesethez.

Az építőipar veszélyes terület

Fotó: KM-archív

A munkavédelmi törvény szerint a munkáltatónak általános felelőssége van abban, hogy egészséges és biztonságos munkakörülményeket biztosítson a munkavállaló számára, akinek azonban kötelező lenne betartani a munkavédelmi előírásokat. Már egy épület, egy családi ház tervezési szakaszában is meg kell lennie a munkavédelmi előírásoknak, de az általános felelősség mindig azé a munkáltatóé, akinek az alkalmazásában áll az építkezésen dolgozó. – A baleseti statisztikák azt mutatják, hogy a legtöbb halálos baleset az építőiparban következik be, a legtöbb súlyos baleset szintén – részletezte Mandrik István, az Országos Munkavédelmi Bizottság ügyvivője, és hozzátette: minden építkezésen van egy munkavédelmi koordinátor, aki egy biztonsági és egészségügyi tervnek (BET) megfelelően dolgozik, és ennek a végrehajtásáért felelős. Ezt a tervet már a legelején elkészítik.

Építőipar szabályai

– Egy ma még nem hatályban lévő, de egy-két éven belül hatályba lépő rendelkezés szerint az építőipari koordinátori feladatokat ellátó munkavédelmisnek rendelkeznie kell építőipari szakmával, építőipari gyakorlattal és munkavédelmi végzettséggel. Csak ilyen végzettségű személy láthatja el a koordinátori feladatokat – részletezte a nyíregyházi szakember, és hozzátette: a legelső, amit egy baleset után ellenőrizni kell, hogy volt-e munkavédelmi oktatás.

– A magasban és a mélyben végzett munka is általános munkavédelmi oktatást igényel, a mélyben az árokásás, alapkészítés folyamatos feladat egy építkezésen, illetve az állványokon, tetőkön is mindig dolgoznak a munkások. A munkavédelmi oktatásnak ezeken a területeken kívül arra is ki kell térni, hogy a munkatársak hogyan ne okozzanak egymásnak sérülést. Képzettség, végzettség tekintetében pedig ellenőrizni kell, hogy a munkavállaló amikor belép a területre, az adott szakmában rendelkezik-e végzettséggel. Ha gépet hoznak be, értem ezalatt akár egy árokásó gépet is, akkor annak a gépnek megfelelő tanúsítványai meg vannak-e, üzembentartási engedélye, és gépvizsgálati jegyzőkönyvre is szükség van. Ezeket a rendkívül sok előírásokat sajnos nem mindig és nem mindenütt tartják be – sorolta Mandrik István, aki azt is elárulta, hogy az építőipari állványoknak, állványzatoknak is megvan a maga veszélye, amennyiben nem tartják be az állványépítés szabályait.