Hogy rohan az idő: az idén immár tizenötödik alkalommal szervezte és bonyolította le a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Diák Egyesülete 14 középiskolás diák és 4 pedagógus részvételével azt az aktívturisztikai programot, amely során a gyakorlós diákok Romániában, Erdély, illetve Székelyföld csodálatosan szép vidékén, az Olt folyó völgyében a Hargita, a Baróti- és a Persányi – hegységek ölelte Erdővidéken kerékpároztak, túráztak egy héten át – említette dr. Komáromi István intézményvezető.

– Az Eötvös Gyakorlóiskolában nagy hagyományai vannak az aktív turizmusnak és ezen belül a természetjárásnak, valamint a kerékpározásnak is. Az iskola e programra vállalkozó diákjai és tanáraik két kisbusszal jutottak el Székelyföldre, a Barcaság északi részébe, Barótra, mely a program, a kerékpáros-túrák központja volt.

A nye.hu oldalon minden apró részletre kiterjedően beszámoltak a portyáról. Tordai Árpád baróti református lelkész megjegyezte: „Örömünkre szolgált, hogy vendégül láthattuk a csapatot. Igazi utazókként és nem turistaként tekintettünk a nyíregyháziakra. Aki veszi a fáradtságot, hogy ne csak a felszínen érintse Erdővidéket, hanem körbebiciklizze, az illatokat és szagokat is érez, azt a szeme elé táruló látvány lenyűgözi, a nap melege, az Olt-völgyi sár és a hideg őszi eső mind-mind a bőrébe és a bőre alá bújva járja át”.

A hazafelé tartó, Erdélyt szinte átszelő, mintegy 500 kilométeres úton a csoport tagjai (Alexa Lili, Csákány Richárd, Fenyvesi Tibor, Galicz Milán, Hegedűs Bence, Kovács Gréta, Kökösi Balázs, Selmeczi Izabella, Varga Balázs, Pincsák Balázs, Sulek Bence, Irinyi Vincze Barnabás, Soós Bálint, Tóth-Stefán Bence, Ari Attila, Chrien Gábor, Vas György és dr. Komáromi István) érintettek és felkerestek még olyan turisztikai szempontból is kiemelkedő helyszíneket, mint például Székelyudvarhely és a hozzá közeli Szejkefürdő, Farkaslaka, Korond, Parajd.

Székelyudvarhelyen és a hozzá közeli Szejkefürdőn, Orbán Balázsnak, Erdély és Székelyföld autentikus természetrajzi, történelmi és néprajzi írója és bemutatója emlékének adóztak a diákok. A diákok ugyancsak Szejkefürdőn bepillanthattak az itt nemrégen létrehozott, kialakított Mini Erdély Park multikulturális tematikus makettparkjába is, ahol Erdély legjelentősebb történelmi épületeinek kicsinyített másaiból készített kiállítás látható. Farkaslakán Tamási Áron, az egyik legismertebb székely író sírjánál, nyughelyén rótta le tiszteletét a csoport. Ezt követően a fazekasságáról messze földön híres Korond következett, majd a diákok ízelítőt kaphattak a Sóhát vidékén, Parajd környékén sorjázó sószikláknak a látványából is.