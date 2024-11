– Minden egyes közösségnek, minden egyes településnek más és más jelenthet értéket. Az értékgyűjtés lényege, hogy lássák meg az emberek mi az, ami összeköti őket, s még össze is fogja őket kötni é évszázadokon át. Gyakran beszélünk arról, hogy nekünk az értékeket meg kell őriznünk, hogy az értékeket valóban tovább kell adnunk, de én ezt meg is szoktam fordítani, mert azt is azért jó hangsúlyozni, hogy az értékek bennünket is megőriznek – mondta el Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke podcastadásunkban.

Értéktár – az értékek megismerését, az értékgyűjtést nem lehet elég fiatalon elkezdeni

Fotó: KM-archív

Értéktár– újabbakkal bővült a lista

Baracsi Endre szerint, az értéktármozgalom egyre messzebbre elér, egyre több településen csatlakoznak hozzá és tartják fontosnak a természeti csodák, a kulturális értékek, az épített-, és a szellemi örökség felkutatását, hiszen mindaz, ami körbevesz bennünket identitásunkat erősíti. Fontos kérdés, hogyan adjuk ezt át az utánunk jövő generációknak.

– Az Értékes Barangolás néven futó pályázat lassan már egy évtizede tart, és hál' Istennek minden évben meg tudjuk rendezni. A vetélkedőnek pontosan az a lényege, hogy a fiatalokat, a gyerekeket vonjuk be ebbe a küldetésbe, érezzék ők is azt, mennyire fontos szűkebb hazájuk, településük megismerése, s közben kitekintünk velük a hungarikumokra is. Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek szeretnek foglalkozni az őket körülvevő környezettel, sőt, sokszor bennünket is meglepnek kérdéseikkel, érdeklődésükkel. A pályázat nyitva áll most is az iskolák előtt, november 6-áig éljenek a lehetőséggel, jelentkezzenek rá – hívta fel a figyelmet az értéktár bizottság elnöke, akivel október 31-én beszélgettünk, aznap 3 új értékkel bővült a vármegyei értéktár, ezekről is megosztotta gondolatait az elnök.