– Bátran mondhatjuk, hogy az MI mára életünk szinte minden területén jelen van, és mindegyik generációra hatást gyakorol. Egy biztos: nem tudjuk megkerülni, ezért nagyon fontos megtanulni a helyes alkalmazását és abban az egyensúlyt. Az életünk és munkánk megkönnyítésére használhatjuk, de nem megfelelő használata átok is lehet. Az oktatás kiemelt feladata, hogy a Z-generáció elsajátítsa azokat a készségeket, amikkel eligazodhatnak e technológia kihívásokkal teli labirintusában – hívta fel a figyelmet az alpolgármester.

A konferencia fővédnöke, dr. Szászi István rendkívüli karriert futott be. A mátészalkai születésű szakembere napjainkban az egyik legnagyobb autóipari vállalat, a Bosch vezetője hazánkban és az adriai régióban. Előadásában arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy akkor is érhetünk el példátlan sikereket, ha hátrányból indulunk, esetleg az élet akadályok egész sorát gördíti elénk.

Kihívások tarkította autóipar

– Az európai autóipart is óriási kihívások érint napjainkban. Az egyik legnagyobb presztízsű német autómárka, a Porsche elektromos sportautója úgy vélem, nem csupán a fiatalok, az idősebb korosztály szívét is megdobogtatja. Ám nemrégiben bemutatta egy kínai modellt, ami több szempontból is jobb paraméterekkel rendelkezik, ráadásul alig ötödébe kerül a német sportautó árának. Ebben a helyzetben, ilyen kihívások közepette kell az európai cégeknek, gyártóknak versenyben maradni. Úgy vélem, csupán egyetlen út van a sikerhez: az innováció. A nehézségeket nem szabad elkerülni, le kell küzdeni őket. Kicsit olyan ez, mint amikor az embernek egy nagy hegyet kell megmásznia: nehéz, de a csúcson csodálatos kilátás tárul elénk. Azt gondolom, ez volt az én sikerem kulcsa, de rajtam kívül ezt megteheti egy, ma még pályáját tervezgető középiskolás, vagy egy cégvezető is – emelte ki dr. Szászi István, majd az autóipar belső helyzetéről is beszélt.