– A legravaszabb, legdörzsöltebb emberek a nigériaiak, ráadásul borzasztó a közbiztonság, nem lehet közlekedni, ennek ellenére, ha nem vagyok ott 2-3 hónapig, a lelkemben érzem, hogy hiányzik az ország. Viszont ha több időt töltök ott tíz napnál, kikészülök idegileg: nincs az a Frontin-mennyiség, amit ne tudnék elfogyasztani – így fogalmazott a napokban a megyei könyvtárban dr. Kondricz Péter, aki pár hónappal ezelőtt mesélt már az OPI rendezvényén az afrikai országról, de mert akkor számos témára nem jutott idő, most visszatért. A korábbi diplomata külgazdasági attaséként dolgozott Nigériában, az élményeit pedig több könyvben is megörökítette, de előadásokat is tart, hogy közelebb hozza a hallgatóságához a szeretett nyugat-afrikai országot, ahová rendszeresen visszatér, és melynek az árnyoldalait sem hallgatja el. Ezúttal várakozással teli napokról és könnygázgránátokról mesélt, de szóba került a fekete mágia és a vallás szerepe is.

Fekete mágia, voodoo, malária: érdekes történeteket mesélt

Fotó: KM-archív

Fekete mágia: a démonok tarifája

– Európai szemmel nézve elképzelhetetlen, ahogy a társadalom minden szegletét áthatja a vallás, és hogy még mindig mennyire élő valóság a voodoo. Olyannyira, hogy ebből már komoly üzletág is kialakult: minden szolgáltatásnak megvan a tarifája. A helyi látomás előidézése 3500 helyi pénzbe kerül, ami nagyon olcsó, a nemzetközi látomás előidézése viszont 50 dollár. Helyi démon űzése vagy behívása 4000 helyi pénz, a nemzetközié pedig 50 dollár – nyilván sokba kerül a határkelés, vagy ha van a démonnak elvámolnivalója, de személyes démont is elő lehet idézni: ez mindig megy az illetővel, s 10 helyi pénz az ára. Annyira komoly dolog ez, hogy sok ott élő, egyetemet végzett barátom is hisz benne. És tudják, miért? Mert működik. Ezek után talán nem meglepő, hogy az egyik helyi lapban nemrégiben megjelent egy cikk arról, hogy a rendőrség fegyveres rablás alapos gyanújával őrizetbe vett egy kecskét. Nos, ott, velünk ellentétben, ezen senki sem nevet, sőt elgondolkodnak azon, mi a fenét csinált a kecske. Azt írják, valójában ez egy ember, aki a fekete mágia miatt kecskévé vált, de előtte fegyveresen kirabolt egy bankot, majd elmenekült egy lopott autóval – a rendőrök most azt várják, hogy a zárkában visszaváltozzon emberré. És ez ott teljesen komoly – mesélte dr. Kondricz Péter, aki nem csak akkor került veszélybe, amikor füstgránátot dobtak rá.