A Nyíregyházi Egyetem sikeresen mutatkozott be a jakartai Study in Hungary nemzetközi partnertalálkozón is, melyet a Tempus Közalapítvány és Magyarország jakartai nagykövetsége közösen szervezett. A többnapos utazás során az Universitas Gajah Mada és az Universitas Indonesia egyetemekre is eljutott a küldöttség. A Begin Group High School Tour keretében a helyi középiskolákban is bemutatták a Nyíregyházi Egyetemet, a Study in Hungary program partner- és alumnitalálkozóin pedig a nemzetközi kapcsolatok szélesítésén dolgoztak. Mindezek várhatóan további lendületet adnak majd az intézmény nemzetközi hallgatótoborzási tevékenységének.