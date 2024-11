Szabolcs-Szatmár-Bereg több pontján (Nyírmadán, Nyírbátorban, Ópályiban, Vásárosnaményban és a nyíregyházi Hősök terén, valamint a viszonteladóknál) már évek óta ismert és elismert a nyírmadai székhelyű családi vállalkozás mindegyik finomsága. Jelenleg 38 olyan sertésből készült étek színesíti a Kere Bt. termékpalettáját, melyek kihagyni vétek. Aki nem hiszi, járjon utána! Mi megtettük.

Kerecseny György a nagyapai és az édesapai hagyományt ápolta azzal, hogy a húsiparban találta meg a számítását. Kitanulta a sertésvágás, az élelmiszer-feldolgozás, a késztermék-gyártás és -forgalmazás minden fortélyát, dolgozott a Szabolcs Húsipari Vállalatnál és vezette a vásárosnaményi Bereg Hús Kft.-t.

– A nyírgyulaji iskolás évek után kerültem Nyíregyházára, ahol húsipari termékgyártó szakon végeztem, aztán továbbképeztem magam, így lett mesterdiplomám. Feleségem, Erika nyírmadai származású, és 2000-ben láttunk fantáziát abban, hogy belefogjunk a vállalkozásba. Egy romhalmazra emlékeztető, elhanyagolt, az egykori kényszervágóhíd területén alakítottuk ki lépésről lépésre a húsüzemet, a géppark 2004-re már megfelelt az európai uniós normáknak. Itt mindent saját erőből alakítottunk ki – mutatott körbe Kerecseny György, aki bár napokon belül betölti a nyugdíjkorhatárt, kitűnő fizikai állapotnak örvend, és minden nap ő is ott sürög-forog az alkalmazottai közt. – 3.15-kor kelek, aztán nyitom az üzemet, beindítom a gépeket, a dolgozóink (zömmel férfiak, helybeliek) 4-re érkeznek. Úgy érzem jól magam, ha én is részt veszek a munkában, csontozok, hasítok, szeletelek – amire éppen szükség van. A körömtől a fejen át a farokig a sertés minden testrészét feldolgozzuk, hasznosítjuk.

A cég fő profilja a húsfeldolgozás, a tartósítás, ezen belül a sózás, a pácolás, illetve az akácfás füstölés.

– A sertéshús nagy odafigyelést igényel. Mivel romlandó, tudni kell kezelni. Termékeinkben nincs kemikália vagy allergén összetevő, minden gluténmentes, ügyelünk a természetességre, kiváló minőségű magyar alapanyagokból, hagyományos technológiai eljárással állítjuk elő a füstölt árukat, a szalonnaféléket, a kolbászokat, a zsírokat, a tepertőket, a sonkákat – hogy csak néhányat felsoroljak közülük. Szigorúan betartjuk a higiéniai, állategészségügyi szabályokat, mert folyamatosan ellenőrzöm a feldolgozás minden egyes fázisát, hiszen rendkívül nagy a felelőssége annak, aki élelmiszert állít elő – jegyezte meg Kerecseny György, akinek a felesége a munka- és üzlettársa, Ádám fia szakácsnak tanult, de átképezte magát, és az üzemben szorgoskodik, míg Zita lánya a marketingért felel.

Régi klasszikus receptek alapján, gyors érlelés nélkül, kézi feldolgozással, tiszta, kulturált környezetben készülnek a fenséges harapnivalók. Összesen huszan alkotják a vállalkozást. Nem pusztán a saját bolthálózatukat szolgálják ki a termékeikkel, gyakran rendelnek tőlük önkormányzatok, cégek, és az ínycsiklandozó hidegtálak is népszerűek.

– Akkora az igény a termékekre, hogy itt nem lehet leállni. A vasárnap a szünnap, ezen kívül az ünnepnapokon lazíthatunk egy kicsit. A fiamat és engem is a pecázás kapcsol ki. A halak közelsége után viszont újra várnak a színvonalasan feldolgozandó sertések, ez éltet engem, bennünket. Illetve az, hogy ár-érték arányban is remek termékekkel örvendeztessük meg a régi és a leendő vásárlóinkat – jegyezte meg végezetül Kerecseny György.