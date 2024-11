Nagy átalakulás történt a 31 éves Szilágyi József életében: két hónap alatt 12 kilót fogyott, és angol nyelv tanulásába is belekezdett annak érdekében, hogy száz százalékot tudjon nyújtani az élő show-ban. Már kisgyermek korától megtanult küzdeni, hiszen mélyszegénységben élte gyermekkorát a Megasztár énekese. A zene jelentette számára akkor is a kiutat, már gyermekként különleges zenei ízléssel tűnt ki a többiektől. Nyírbátorból 18 évesen költöztek Ausztriába, a családja most is onnan szurkol a tehetséges énekesnek.

A Megasztár színpadán Szilágyi József

Fotó: MW-archív

– Nekünk még fürdőszobánk sem volt úgy 14 éves koromig. Nagyjából 30 négyzetméteren éltünk akkoriban. Mindezt én nem feltétlenül nehézségnek éltem meg. Inkább arra ösztönzött, hogy keressem a kitörési lehetőséget. Mindig éreztem, hogy több van bennem annál, mint amennyit a sors mért rám. Biztos voltam benne, hogy nekem el kell mennem a nyírbátori cigánysorról. Nem gondoltam soha, hogy nekem ott kell élnem, és majd meghalnom. Ebben a hitemben pedig kapaszkodót kínált a zene. Imádtam a jazz-t és a blues-t. Én Stevie Wondert hallgattam, míg a környezetemben leginkább Bódi Guszti és Csóré Béla szólt. Persze ők is nagy kedvenceim voltak és tőlük is sokat tanultam, viszont éreztem, hogy az én zenei világom az inkább Amerika – mesélte Szilágyi József a Borsnak, aki ennek ellenére sem mindig tudta elkerülni a bajt. – A tanáraim mindig hangsúlyozták a szüleimnek, hogyha megkapom a kellő odafigyelést, akkor akár a bársonyszékig is eljuthatnék. Nem voltam buta gyerek, és ezt becsülték is bennem az iskolában. A legtöbb nyírbátori tanáromra hálás szívvel emlékezem. Emlékszem, hogy amikor elballagtam a nyolcadik osztályból, másnap reggel a kakas szavára ébredtem, és az udvarunkon ott állt a teljes tanári kar és az igazgató is. Arra kérték a szüleimet, hogy faragjanak embert belőlem, mert nem vagyok mindennapi kölyök. Ez a pillanat a mai napig elkísér, és igyekszem ma is úgy élni, hogy az ott megkapott bizalmat megszolgáljam. Persze akkoriban még nem értettem, hogy mit is akarnak ezzel mondani, de felnőtt fejjel már világos lett a kép – tette hozzá Szilágyi József, aki úgy érzi, kitűnőre vizsgázott az élet iskolájában.