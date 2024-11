Forintok kellenek a civil szervezetek működéséhez is, amik napjainkban behálózzák az egész társadalmat. Éppen úgy ott vannak az egészségügyben, az oktatás fejlesztésében, az állatvédelemben, mint a szabadidő hasznos eltöltésében vagy éppen a sportban. Fontos feladatokat és szerepeket vállalnak magukra, az állam pedig támogatásokkal igyekszik segíteni munkájukat, működésüket, fejlődésüket. Pénteken tájékoztatót rendeztek Nyíregyházán a hittudományi főiskolán a civil szervezetek képviselői számára a Nemzeti Együttműködési Alap 2025. évi pályázati kiírásairól. A résztvevőket először Kiss András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ operatív igazgatója köszöntötte. Kiemelte, hogy mennyire fontos a civil szervezetek munkája. Elmondta gondolatait dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő is. Utalt arra, hogy a civil szervezeteket az összetartozás, a cselekvőképesség jellemzi. Most megnyílnak az anyagi források a civil szervezetek előtt, lehetőség lesz támogatáshoz jutniuk.

Forintok a civileknek: a pénteki tájékoztató elnökségének tagjai

Fotó: KM

Forintok civileknek: hatékonyan, olcsón, rugalmasan

– A civil szervezetek létfontosságú értékeket teremtenek, erősítik a közösséget, s ezáltal a társadalmat is erősítik. Ráadásul ezek a közösségek élményeket is adnak a tagjaiknak. A civil szervezetek száma napjainkban is növekszik, s ezzel arányosan az aktivitásuk is nő – fogalmazott többek között a kormánybiztos, majd még hozzátette: Szükség van utánpótlásra is, meg kell nyerni a fiatalokat, hogy folytassák majd a célok megvalósulását. Köszöntötte a tájékoztató résztvevőit Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, valamint dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is. A honatya szerint jó dolog, hogy az érintettek első kézből kapnak fontos információkat, majd arról szólt, hogy a civil szervezetek hatékonyan, olcsón, rugalmasan oldanak meg feladatokat, éppen ezért még önkormányzati feladatokat is elvállalhatnak. Mint mondta, a vármegyében és Nyíregyházán élő civil élet van, s ehhez kellenek a források is.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere nevében Vassné Harman Gyöngyi, az önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket. Hangsúlyozta, hogy a vármegyeszékhelyen aktív és értékes a civil élet, amiben fontos szerep jut a szervezetek vezetőinek, hiszen nem könnyű emberekkel kommunikálni. Szólt arról is, hogy Nyíregyháza minden segítséget megad a civileknek, akik pályázhatnak többek között szociális, kulturális és sport alapra is.