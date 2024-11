A budapesti Hősök teréről a nyíregyházi Hősök terére fut el Nádudvari Péter ultrafutó "Az 500 kilométer Szofiért" jótékonysági futó akció részeként. A Prima-díjjal is kitüntetett gyógypedagógus így gyűjt adományokat az agydaganattal küzdő Szofi gyógykezelésére. A kilométereket most is bárki örökbe fogadhatja, ezzel is segítve a kislány németországi kezelését.

Nádudvari Péter a tervek szerint november 3-án, vasárnap délután 14 órakor érkezik Debrecenből Nyíregyházára, a Hősök terére, ahol találkozik Szofival és az édesanyjával.